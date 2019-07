(Video) Irrespetuosa reacción de youtuber con su mamá genera críticas en redes

Se trata de Marcos Barragán, un español conocido como 'MarkiLokuras'. Irrespetuosa reacción de youtuber con su mamá genera críticas en redes.

El joven se encontraba haciendo una grabación en vivo en su habitación, cuando de repente entró su mamá y prendió el aire acondicionado.

El acto sacó por completo de casillas al joven quien empezó a gritarle a su madre.

Pero no siendo esto suficiente, también tumbó un inflable amarillo y comenzó a golpearlo con un bate, poniendo en riesgo a su madre, que estaba muy cerca.

La reacción del joven energúmeno fue ampliamente criticada en redes sociales.

Ante esto, el youtuber contestó que entre él y su mamá ese tipo de comportamiento no era tan grave, ya que ellos se tenían mucha confienza.

La gente que justifica ese comportamiento porque supuestamente "Tienen confianza" no os dais cuenta de que tanto los streamers como los influencers (su nombre lo indica) influencian en la mentalidad de sus seguidores? Este comportamiento es inaceptable, y aún más a tus padres.

Los que repiten como loros que "solo" golpea con el bate a un saco, no tienen ni idea de cómo funciona la violencia. No hace falta golpear a una persona para ejercer violencia contra ella. Lo que se ve aquí es violencia y si no lo entiendes, tienes un problema gordo.

— WhiteShark (@white_shark123) June 27, 2019