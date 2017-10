Lanzan campaña de moda que exalta la imperfección

Diesel lanza nueva campaña GO WITH THE FLAW dirigida por François Rousselet. Un Film del director francés que ha creado videos para Snoop Dogg, Madonna y The Rolling Stones, es el centro de la campaña.

Durante el corto, Edith Piaf canta provocativamente 'Non, je ne regrette rien' mientras el elenco exalta la incomodidad de los días comunes elevándose por encima de todo, riendo.

Es hora de ir con los errores, ir con las nuevas versiones, ir sin saber si tienes lo que se necesita. Ir con ser osado, comprador compulsivo, ser perezoso, olvidadizo, ser curioso. Incluso si el sol quema su piel. "Tenía quince años cuando confeccione mi primer par de jeans a mano. Por supuesto que no eran perfectos. Pero eso los hizo especiales y únicos, como todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia hasta ahora ", dice el fundador de la marca, Renzo Rosso. "Siempre me ha interesado más la imperfección porque se destaca de la multitud".

"Ser único es mucho más bello que ser perfecto", explica Nicola Formichetti, director artístico de la compañía, cuyo enfoque de casting para esta campaña era encontrar personas con características interesantes, afirmando el mensaje del amor propio. "Cambiar la forma de ver las cosas haciendo que incluso lo malo se convierta en positivo, superando obstáculos y miedos".