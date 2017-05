¿Y la agenda y programación de actividades?

Mauricio Cárdenas

Estamos a menos de tres días de Comic Con Colombia y lo único que conocemos es la plantilla de invitados especiales, Millie Bobby Brown, Dross y Nikolaj Coster-Waldau. Además de ellos tenemos a Patrick Ballesteros, Diego González, Rodolfo Mutuverria y muchos más (sí, lo sé, esa última frase parece sacada del comercial de la Bi-Mon-Sci-Fi-Con). Y aunque Comic Con Colombia se ha posicionado como la convención más grande de cultura pop en nuestro país, vemos que en el aspecto de información se siguen quedando cortos.

Y no, no es sólo cuestión de esta convención. Tristemente es la media en las ferias, convenciones, fiestas y convidios que se están realizando en nuestro país y sobremanera los de temática geek. Ya es común ver eventos que se anuncian con bombos y platillos y que, faltando un día, publican una programación escueta, sin mucha información, o sólo presentan una agenda donde no existe una programación clara y que deja totalmente confundidos a las personas que tienen la intención de asistir y que, ya estando en el evento, ven con total disgusto que las actividades propuestas no se realizaron.

Esta agenda y esta programación son muy importantes para los asistentes. El atractivo de la convención no debe ser solamente los invitados especiales. Tampoco lo deben ser las tiendas ni los productos. Lo importante es generar actividades que cumplan la premisa de lo que es una convención, un espacio para que los amantes al tema (en este caso la cultura pop y lo geek) convivan, ya que el verdadero invitado especial es quien asiste y paga por estar en la convención.

Como siempre, los asistentes tendrán una experiencia única, se gozarán la convención con todo, probablemente no vean ningún problema, pero es hora de que los equipos que organizan estas convenciones, ferias y convidios se comprometan mucho más con su público, y nosotros como público, como asistentes, debemos empezar a exigir más calidad, más organización y sobre todo más innovación.

Porque precisamente es en este aspecto donde más estamos fallando. Son pocas o nulas las actividades enfocadas en que los asistentes se conozcan, convivan, hagan conexiones. Las charlas y los conversatorios no son los espacios adecuados para ello. Vivimos en un mundo globalizado, la información que puedes obtener en una charla fácilmente la puedes encontrar en Internet. Pero las conexiones reales, esos amigos que formaste en la convención, son los que van a hacer que sea una experiencia única.

