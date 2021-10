Este caso de error por un linchamiento y por tomar la justicia por mano propia por poco acaba con la vida de este hombre inocente. “Me lincharon y casi me matan”: joven que confundieron con un ladrón.

Este caso lo vivió en carne propia la familia Fontanilla Rojano y uno de sus integrantes identificado como Sebastián Fontanilla de 19 años.

Ellos denunciaron que por un ‘error’ de la Policía Metropolitana de Santa Marta y de un nutrido grupo de habitantes de la comunidad Luis R. relacionaron a este joven con un atentado a bala que se registró el pasado 26 de mayo en el que murió un uniformado y otro más resultó herido.

“Me confundieron con un criminal en la calle, me lincharon y casi me matan”, dijo el afectado al diario El Tiempo.

Por su parte en una entrevista con el diario El Informador, Miriam Rojano, madre de Sebastián denunció que su hijo fue señalado por las autoridades como uno de los presuntos criminales que acabó con la vida del uniformado Reynell Monsalvo.

Pero el joven se encontraba en el lugar por curiosidad, sin embargo resultó involucrado, sin pruebas y sin justa causa.

“Cuando sucedieron los hechos Sebastián estaba conmigo, estábamos acá en la casa; posteriormente él salió y como a la hora llegan a decirme que mi hijo estaba capturado y lo estaban linchando porque supuestamente había matado a un policía. No sé ni que me dio en ese momento”, dijo Miriam.

Y añadió que “mi hijo notó el movimiento de las patrullas, de la gente corriendo y él se fue. Ni nosotros, ni él nos imaginamos que por estar en el lugar equivocado nos viéramos envueltos en esta situación. En medio de su inocencia, se fue a mirar y es ahí cuando lo linchan porque supuestamente era el asesino y luego, me lo capturan como cualquier criminal”.

De acuerdo al reporte, los investigadores del caso ratificaron que él no estaba implicado en el atentado.

“A él se lo llevan para la URI y a la hora lo dejan libre porque se comprobó que no tenía nada que ver; sin embargo, el daño ya estaba hecho, mi hijo quedó en la mirada de todos, reseñado por las autoridades y a tela de juicio de los medios de comunicación, quienes me lo tildaron de asesino y además, aseguraron que estaba preso cuando eso es mentira; Sebastián quedó libre porque es inocente”, dijo Rojano.

De igual forma, Miriam lamentó que la Policía no les haya dado ni una excusa formal por lo sucedido y pidió a las autoridades que no empañen el nombre de su hijo Sebastián.

En consecuencia el joven tuvo que ser medicado después de los hechos y hasta sus familiares lo enviaron a Barranquilla para que estuviera más seguro debido a que persisten los señalamientos de la comunidad pese a ser inocente.

“Mi hijo tiene problemas psiquiátricos y él se encuentra recibiendo atención médica. Aquí con amor, con cuidado y mucha paciencia hemos velado por él, lo hemos protegido; pero ahora con todo esto me lo perjudicaron a él y también me perjudicaron a mí, pues soy una mujer hipertensa y esto me tiene los nervios de punta. Por ese error, me tocó desprenderme de mi hijo porque aquí me lo estaban acribillando moralmente”, concluyó Miriam.