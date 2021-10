El próximo 6 de noviembre es el límite para aceptar las nuevas políticas de WhatsApp y quienes no las acepten verán varios cambios. Mientras que, los que no aceptaron los términos anteriores volverán a recibir el mensaje para que lo hagan.

“WhatsApp está actualizando las Condiciones del servicio y la Política de privacidad de modo que reflejen las nuevas funciones y cumplan con la nueva legislación de protección de datos de la Unión Europea. (…) WhatsApp es una de las empresas de Facebook, que trabaja y comparte información con las demás empresas a cambio de servicios como infraestructura, tecnología y sistemas”, señala una parte del mensaje.

¿Qué pasará si no aceptas sus nuevas políticas?

No significa que la app deje de funcionar por completo. Pero para poder usarla al máximo, será necesario aceptar las nuevas políticas antes del 6 de noviembre.

Por ejemplo, en caso que no aceptes las nuevas políticas de WhatsApp las conversaciones serán limitadas y no se podrá enviar ni recibir mensajes como normalmente se hace. Solo se podrá ver las notificaciones que se reciben.

“Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, explicó WhatsApp.

Qué pasará con tu celular si no aceptas las nuevas políticas de WhatsApp

La compañía busca integrar a sus servicios y por ello dará paso a las políticas de seguridad el próximo sábado 6 de noviembre. Por tal motivo, ya ha empezado a notificar a sus usuarios para que acepten.

WhatsApp

A inicios de 2021, cuando se dio el primer aviso sobre el cambio de políticas en WhatsApp, la compañía indicó que las cuentas de quienes no acepten las nuevas medidas no serán eliminadas. Sin embargo, no tendrán acceso a todas las funciones de la app.

Con sus más de 2.000 millones de usuarios, WhatsApp es una de las apps de mensajería instantánea más importantes del mundo.

