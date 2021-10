Así defendió Cabal a Andrés Escobar por salir armado en las protestas de Cali. La senadora del Centro Democrático y precandidata a la Presidencia dijo que habían más personas disparando armas traumáticas.

Hace unos días se generó una polémica por la participación de Andrés Escobar en un encuentro político de la precandidata presidencial María Fernanda Cabal en Cali.

Cabal defendió a Escobar

La congresista habló con Vicky Dávila y le dijo que no sabía en el momento de la reunión que Escobar se encontraba en ese lugar.

Además, fue enfática al decir que lo único que hizo Escobar fue salir a defender su barrio.

“Si los dejan seguir – a los manifestantes- queman todo el barrio, las familias. Si usted ve el comercio, al interior, este es mucho más exclusivo, más costoso y para allá iban. O sea, el nivel de barbarie era incontenible. Si me pregunta a mí si yo estoy de acuerdo con defender mi casa, mi barrio y mi familia, por supuesto que sí”, dijo la senadora

En relación a la participación en el encuentro político de su campaña a la Presidencia, dijo que se enteró luego a través de las redes sociales.

“Cómo hace uno, todo el mundo se toma fotos. Usted no tiene idea si no es o si es. Ese muchacho hizo una pregunta en público y yo se la contesté y eso sirvió para toda clase de agresiones, especialmente de la izquierda y de la izquierda extrema. De todos esos que no pagaron un día de cárcel y fueron premiados con amnistía y con indulto. Él estuvo allí, hay que preguntarle a toda la gente de Ciudad Jardín toda esa tragedia que vivieron”, agregó Cabal.

La precandidata a la Presidencia insistió en que era muy difícil saber que quien le estaba preguntando durante la reunión era Escobar. Además, dijo que en ese evento participaron más de 100 personas.

“Eso es imposible usted saber quién va o quién no va. Adicionalmente, yo sufrí mucho con ese tema de Ciudad Jardín porque ese fue el barrio donde yo me crie. Yo vi cómo los jóvenes en ese nivel de barbarie, esos vándalos, estaban quemando el CAI que no les prendió porque le echaron demasiada gasolina a la mecha, les pasó al revés (…) Esos no eran protestantes, eran barbaros, vándalos, y habían armados”, agrregó Cabal.

Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter reveló la participación de Escobar en dicha reunión y dijo: “la persona que habla debería estar presa. Es una persona en toda la extensión de la palabra: paramilitar”.

La.persona que habla debería estar presa . Es una persona en toda la extensión de la palabra: paramilitar. https://t.co/9vecvvXXZ5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 7, 2021

