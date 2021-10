Así cuenta la teniente Yeimy Muñoz lo que le tocó vivir cuando pertenecía al Ejército. El relato de teniente que habría sido abusada por jefe de inteligencia del Ejército.

Hace 4 años la entonces teniente del Ejército, Yeimy Muñoz Cometa denunció al jefe de inteligencia del Ejército por abuso sexual violento.

Se trata del general Mario González Lamprea, que fue denunciado por la teniente, quien hoy está retirada del Ejército, precisamente por este escándalo.

Los hechos ocurrieron hace cerca de 4 años y la joven teniente relató el calvario que ha vivido al periodista Daniel Coronell, en W Radio.

“Le dije que tenía cuatro tatuajes y me preguntó dónde los tenía. Luego me mostró dos que él tenía, se puso de pie y cerró la puerta. Me dijo que le mostrara el tatuaje, me puso de pie e intentó mirar debajo del vestido (…) me bajó la cremallera de la espalda y empezó a besarme a la fuerza“, fue lo que contó la mujer.

González Lamprea aún era coronel cuando sucedieron los hechos y Yeimy Muñoz denuncia que el caso no ha tenido avances ni al interior del Ejército ni en la Fiscalía.

A parte de su denuncia por abuso sexual, la teniente retirada comentó que el acusado la cambiaba de puesto por el hecho de ser mujer.

“Me cambiaban constantemente de puesto. No por ser mala trabajadora sino porque era mujer. Yo entiendo que el trabajo en calle es complicado porque uno siempre se tiene que enfrentar al enemigo. A mi novio le dijeron que me convenciera de quitarle la denuncia al coronel porque se le estaba afectando el ascenso, y que ellos nos podían ayudar a los dos”, contó.

Según habría asegurado Daniel Coronell, hay indicios de que hombre de inteligencia del Ejército estarían truncando la investigación. En este caso, estarían tratando de interferir en la investigación de la Fiscalía.

La teniente Muñoz, incluso, confesó que la misma fiscal encargada del caso le aconsejó que no denunciara a gente tan poderosa. En este mismo sentido, la mujer declaró que por la presión del caso, ella tuvo que retirarse de esa institución.

El caso, en 2019, fue archivado en la Fiscalía temporalmente. Curiosamente, este periodo coincidió con el momento en el que el Congreso definía el ascenso de González a la categoría de general.

La orden de archivo fue revocada solo después hasta diciembre de 2020. Por el momento el general González no se ha pronunciado por las denuncias reveladas en la W Radio.