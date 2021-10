El precandidato de la Coalición de la Esperanza habló sobre su aspiración a la presidencia. Segunda vuelta presidencial no será entre uribismo y petrismo: candidato Fajardo.

El precandidato a la presidencia de Colombia, Sergio Fajardo habló este viernes sobre la carrera electoral. Nuevamente ingresa a la carrera presidencial, sin embargo, es evidente que ha estado involucrado en diferentes cuestionamientos que le han quitado aprobación.

El candidato asegura que él llevará a cabo dos campañas, una para llegar a la presidencia y la otra para probar que es inocente de lo que se le acusa.

“Hay una campaña del esquema tradicional, en la que estoy participando con la Coalición de la Esperanza (…) conduce a la consulta de 2022 para elegir a la persona que aspire a la presidencia. Pero al mismo tiempo me toca hacer otra campaña asociada a las investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía. La forma como hemos decidido trabajar ese tema es hacer pedagogía, demostrar que las acusaciones no son correctas”, expresó.

El candidato también evidenció sus diferencias con el líder del partido liberal, César Gaviria. Adicionalmente, expuso su posible vínculo con las investigaciones que realiza la Contraloría en contra de él.

“Uno de los problemas más grandes de nuestro sistema de justicia es la relación directa entre la política, el clientelismo y las instituciones. Eso es nocivo para Colombia (…) No sé qué tan amigos son César Gaviria y el contralor, y no sé si por el hecho de que sean amigos eso se convierta en una persecución para mí”, dijo.

En este mismo sentido, Fajardo expresó, tácitamente, que tiene una discrepancia política con César Gaviria.

El también exgobernador de Antioquia se refirió a la foto en la que apareció con Federico Gutiérrez y Alejandro Gaviria. La controversia que causó la foto, para él, no valió la pena.

“No puedo creer que se convierta en tema nacional una foto. Yo puedo saludar a Federico Gutiérrez y Alejandro Gaviria, a pesar de las discusiones. Si hubiese estado Gustavo Petro hasta me hubiera tomado una foto con él. Este país en las circunstancias en las que estamos y se convierte en problema eso. No ando mirando con quién me tomo una foto”, dijo.