Niños y niñas podrán aprender a montar bicicleta en la Ciclovida, así es el piloto del programa de iniciación para montar bicicleta.

Lo anterior, inició el pasado domingo, 3 de octubre, en la Ciclovida para que los niños y niñas aprendan a pedalear.

Niños y niñas a montar bicicleta

La Ciclovida de Cali dio apertura, desde el 3 de octubre, al programa de iniciación para montar bicicleta. Con este nuevo programa, a través de dinámicas que ayudan a niños a que sus cuerpos se muevan de manera más eficiente y mejoren la posición corporal desde edades tempranas.

Dado el encierro al que nos obligó la pandemia por coronavirus, ahora los niños pueden volver a disfrutar de espacios recreativos. Siendo esta iniciativa la iniciación en vehículos no motorizados. Ahora, desde los 2 años, podrán abordar un proceso que les permite tener mejor coordinación, equilibrio, fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad.

Mónica Sules, promotora del programa promovido por el área de Fomento de la Secretaria de Deporte y Recreación, indica que “Las bicicletas de iniciación, no tienen pedales, para evitar temores o frustraciones en los menores”. La iniciativa de la Ciudad Deportiva, además, propende por la conservación del medio ambiente. “Resaltamos la importancia de priorizar los vehículos no motorizados frente a las demás maneras de transportarse”, añadió la funcionaria. Así, la resalta importancia de incentivar a la ciudadanía a utilizar medios de transporte no contaminantes, como la bicicleta.

“Lo importante es tener ganas de aprender”, sostiene Mónica Sules. Este piloto es dirigido a niños entre 2 y 6 años, y busca que progresivamente, los menores se desapeguen de los juegos electrónicos asumiendo el montar bicicleta como un juego. Gradualmente, la iniciativa estará a disposición de públicos de todas las edades. “No hay excusas para no poner sus cuerpos en movimiento”, afirmó Osorio Herrera.