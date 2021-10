Familiares confirmaron que Natalia Buitrago, la modelo y esteticista caleña que está desaparecida desde el pasado 18 de agosto, sí estuvo en Cartagena antes de no dejar rastro. El último lugar que visitó la modelo Natalia Buitrago desaparecida en Cartagena.

Según aseguró su mamá, Claribel Moreno, quien vio las historias de su hija en Instagram con fotos en esa capital, en algunos emblemáticos.

“Mi hija me comenta el 12 de agosto que por motivo de su cumpleaños iría a Cartagena el día siguiente. El 17 me dice que se va a un paseo a la Isla del Rosario y que no va a demorar sino cuatro días. El 18 me habla para decirme que ya va de salida. Ese día es la última vez que hemos tenido comunicación con ella”, dijo Claribel.

El último lugar que visitó la modelo Natalia Buitrago desaparecida en Cartagena

Las autoridades revelaron que hay un trabajo conjunto entre la Policía Metropolitana de Cartagena con la Fiscalía de Cali y de Pereira para avanzar en las investigaciones.

“Atendiendo el clamor de una madre por lograr ubicar el paradero de su hija, la joven Natalia Buitrago, de 23 años y desaparecida desde agosto, la Policía Metropolitana trabaja de manera articulada con el Gaula, la Sipol y la Sijín”, dijeron las autoridades.

En su perfil de Instagram, Natalia cuenta con más 20.600 seguidores donde mostraba su carrera en el modelaje y como influenciadora de belleza.

“Se está coordinando el intercambio de información por parte de las autoridades y organismos de inteligencia de la Policía y la Fiscalía de Cali y Pereira para analizar y realizar una ruta de búsqueda”, detalló la Policía.

Por tanto, es la hermana de Natalia quien está señalando algunos puntos donde la vieron por última vez, entre ellos un mirador en Cartagena.

“Nosotros pudimos corroborar que ella sí estuvo en Cartagena porque subió algunas historias durante esos días. También supimos que el último lugar en el que la vieron fue un mirador de Cartagena. El problema es que no sabemos con quién estaba ella, si las amigas de Medellín o la pareja sentimental”, dijo su hermana Paola a Q’hubo Bogotá.

La expareja es determinante en el caso porque “el novio de ella solo se ha limitado a decir que está en México y que él terminó su relación con mi hermana el 2 de agosto, catorce días antes del viaje”. Según la hermana de la desaparecida.

La mamá de Natalia pide que las autoridades atientan su caso. “Ellos podrían rastrear las últimas llamadas o ver con quién habló por última vez, pero a nosotros no nos dejan acceder a esa información, y tampoco ellos la buscan”.

Tampoco sus amigas conocen el paradero de la modelo.

“Mi mamá y yo hemos contactado a sus amigas de Pereira y ellas nos dijeron que nunca viajaron con ella. Entonces aquí es en donde todo se pone raro, porque si mi hermana no viaja con ellas, ¿entonces con quién?”, se pregunta Paola.

Línea de ayuda en Cartagena:

Si tiene información sobre el paradero de Natalia, la Policía Metropolitana de Cartagena puso a disposición la Línea de Emergencia 123 y 165; Gaula 321 3 946246; la línea del oyente cooperante de la radio Policía Cartagena 311 4072363 y el email: [email protected] La Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía ha dado los siguientes números de contacto: 3183609312 y al teléfono 3515117, extensión 61609.