Mujer usa autobronceador y quedó verde como Fiona de Shrek. Danni Bruce, una mujer de Inglaterra, sufrió un gran susto después de que al intentar pigmentar su piel con una crema autobronceado esta se tornara de color verde.

La crema de marca St. Moritz costó 3,99 libras (alrededor de 5,40 dólares), según información de Infobae.com.

“Me dio un ataque de nervios. Me vi en el espejo, tenía todo el pecho verde”, agregó la mujer.

Al notar el cambio que sufrió su piel decidió contar su historia en redes sociales. “La gente empezó a hacer Photoshop de mi cara en el cuerpo de la princesa Fiona, de Shrek”, dijo a The Daily Mirror.

“Me lo tomé con filosofía”, dijo la muchacha de 20 años, residente de la ciudad de Nottingham.

“Si no me río me pongo a llorar. De todos modos, no voy a salir de casa mientras tenga este aspecto”, agregó.