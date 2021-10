Con fallas, reestablecen Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram. Esto, después de 6 horas de interrupción en los servicios.

Lo anterior, aún no está habilitado en su totalidad pues los usuarios aún no pueden realizar publicaciones.

Regresa Facebook con fallas

Tras cerca de 6 horas de interrupción, las redes sociales de Mark Zuckerberg: Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram están de regreso a la web. El problema se desencadenó después de una serie de actualizaciones, que causaron en la caída del DNS de las plataformas.

Hasta el momento, solo el el director de Tecnología, responsable del desarrollo y correcto funcionamiento de los sistemas de información de Facebook, pidió disculpas. Sin embargo, aún no es claro qué ocasionó la falla mundial de las principales redes sociales.

“Mis sinceras disculpas a todos los afectados por las interrupciones de los servicios de Facebook en este momento. Estamos experimentando problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurar lo más rápido posible”, dijo Mike Schroepfer en su cuenta de Twitter.

Se espera que en el transcurso de las próximas horas, los internautas puedan volver a usar sus redes sociales con normalidad. Por el momento, las fallas en las plataformas aún continúan y no se puede publicar contenido, en cuanto a las reacciones, no salen todas sino Me Gusta, Me Divierte y Me Enoja.