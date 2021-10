‘Estrellita’: de habitante de calle a celebridad en las pasarelas

‘Estrellita’ pasó de ser una habitante de calle en Cali a celebridad en las pasarelas, así vive esta mujer su sueño.

‘Estrellita’ brilla en las pasarelas

Claudia Lorena Estrella es una mujer vallecaucana de 33 años que hace poco tiempo vivía deambulando por las calles de Cali. Ahora, la vida le dio una segunda oportunidad a ‘Estrellita’, como la conocen sus clientes de bolsas plásticas para el aseo y otros artículos con los que se rebusca la comida. Ahora, Estrellita brilla en el disputado mundo de las pasarelas como modelo.

Claudia hace parte de la Pasarela de la Inclusión, un programa de la Gobernación del Valle que busca alternativas para las personas que se hallan en condiciones de vida vulnerables, así como ella. Esas quienes luchan por salir de las drogas con ayuda de la ‘Fundación Samaritanos de la Calle’.

Jimena Toro, Secretaria de Desarrollo Social y Participación, compartió en sus redes sociales el video con el testimonio de vida de Estrellita. “Estamos promoviendo que la gente vuelva a salir a recorrer su Valle del Cauca, que entienda que esta Valle está lleno de riquezas naturales y es bellísimo por donde se le mire”, dijo en el mensaje que acompañaba el video.

Lograr que una mujer de 33 años habitante de calle en proceso de resocialización, se sienta empoderada y su familia y compañeros estén orgullosos de ella, es realmente maravilloso.

Un ejemplo de superación

Estrellita se mostró emocionada por todos lo que concierne al evento y al vestido dorado que lucirá esta tarde en la pasarela. Esta será televisada por el canal regional Telepacífico a las 6:00 p.m. “No sé cuántas horas pasaron, creo que fue Dios quien me puso en ese lugar, para ayudarme a lograr mis sueños. La verdad me parecía muy bonito lo que estaban haciendo”, dice esta mujer sobre la ‘Pasarela de la Inclusión’.

Cuando la llamaron para hacer parte del evento, en un principio no lo creyó. “Me sorprendí mucho cuando al día siguiente me fueron a buscar a la Fundación. Esto será una sorpresa para mi madre, quien cuida a mis dos hijas de 10 y 12 años”, dijo Claudia sobre la mujer que la ayuda a criar a sus hijas; eso, mientras ella lucha contra el flagelo de las drogas, situación en la que cayó hace doce años cuando decidió salir de su casa.

“Quiero ser una mejor persona, para darle ejemplo a mis hijas, estudiar y ser enfermera. Esta oportunidad que hoy me brinda la Gobernación sé que es mandada por Dios; arreglar mi pelo, maquillarme, ponerme ropa bonita, que me tomen fotografías, y que un diseñador tan importante permita que yo me vista con su ropa, es un sueño hecho realidad”, dijo Estrellita. Ahora, la mujer se prepara para ser parte del desfile de la colección ‘Renacer’ del diseñador Raúl Peñaranda.