Azotados tienen los delincuentes los conjuntos residenciales en esta localidad de Bogotá. Ladrones roban bicicletas en Fontibón y después las venden en internet.

Al respecto, varios ciudadanos denunciaron que una banda de ladrones son expertos en hurtar bicicletas para luego ofrecerlas en el comercio electrónico.

Por tanto, una de las víctimas, que habló para W Radio contó como dejó su bicicleta parqueada frente a su residencia y en cuestión de minutos se la llevaron.

Pero su sorpresa creció cuando al evidenciar el robo en la administración del conjunto, le respondieron que era la tercera del mes y que tampoco había cámaras de seguridad para revisar qué había pasado con su medio de transporte.

“La administración dijo que no hay necesidad de avisarle a la Policía. Vivo hace 10 años en esta localidad, nunca había pasado nada. Siempre pedían documentos y autorización para sacar bicicletas. Me dijeron que al siguiente día venía la administradora, pero no llegó a tiempo y decidí avisarle a la Policía. La Sijin llegó temprano, no le mostraron los videos hasta que llegara la administradora. Le dijeron que iba a quedar en Fiscalía que no estaban colaborando”, contó la afectada a W Radio.

Otro robo

Otra víctima de robo identificada como Álvaro afirmó que en este caso los ladrones, incluso se volaron la cerca eléctrica del conjunto donde vive y se llevaron otra bicicleta.

Sobre el caso, el afectado afirma hay negligencia por parte de la empresa de vigilancia y la administradora. “La administradora defiende a la empresa de seguridad diciendo que ellos no responden por lo que haya en las áreas comunes”, lamentó el denunciante.

En síntesis, algunos afectados señalaron, que días después de los robos, les han reportado que sus bicicletas son comercializadas en varios sitios en internet donde son vendidas a altos precios.