Al parecer, un presunto robo involucra a la patrullera Andrea Cortéz, en hechos que se registraron el 23 de junio, en horas de la noche, en el centro comercial Titán Plaza, al norte de Bogotá. Acusan de robo a primera mujer transgénero en la Policía Nacional.

Cabe recordar, que Andrea Cortés es la primera mujer trans adscrita a la Policía Nacional de país, que abrió un espacio para la diversidad en esta institución.

Sin embargo, en una denuncia dada a conocer por el diario El Tiempo, la patrullera es reportada por una cajera de una droguería por haberse presuntamente robado una crema para el contorno de ojos de una reconocida marca en ese lugar.

Al respecto, dice la denuncia que “en el momento cuando la señora (…) que la atendió se retira de la caja, la femenina de nombre Andrea Cortés, según se puede evidenciar en su uniforme, toma una crema de contorno de ojos de la caja y la guarda en la bolsa de los productos sin cancelar, ante el descuido de la vendedora”.

Sin embargo, días después del supuesto hecho, la cajera al hacer el conteo de la mercancía revisa que efectivamente hacía falta una crema y al constatar con las cámaras de seguridad, detecta que la patrullera, al parecer, se había llevado el producto en la bolsa.

Por tanto, la empleada de la droguería la denuncia ante la policía y allí le indican que debe presentar el caso a la Fiscalía. Este próximo lunes se dará el fallo sobre el caso.

Cabe recordar que en la última audiencia, la patrullera Andrea Cortés no aceptó los cargos.

La defensa de Andrea

Por su parte, en la audiencia previa, la oficial indicó que presuntamente todo se trató de una confusión.

“Le digo que sí, que me la llevo. (…) Entonces ella (la vendedora), me pasa una bolsa para que yo empaque los productos cancelados. No sé si por razones del covid ella no empacó”, dijo Andrea en la audiencia.

Y agregó que “yo soy la que guardo en la bolsa el Migriñon y la crema, pago y me retiro del establecimiento”.

Además señaló, que su intención nunca fue salir de la droguería sin pagar un artículo y que de igual forma conoce que hay cámaras de seguridad que podrían con su uniforme haberla reconocido, por lo cual no tiene sentido haber robado en el lugar.

De acuerdo al diario El Tiempo, lo más probable es que la patrullera este lunes se enfrente a una posible destitución de su cargo por este hecho.

De igual forma, la publicación destaca que el caso de Andrea ha sido priorizado en la institución frente a otras investigaciones disciplinarias de sus pares más graves y que simplemente quedan estancadas.