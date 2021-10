Una grave emergencia aumentada por las inundaciones ocurre en este departamento. En video: con tapas de tanques como canoas niños van a clase en Bolívar.

Jessica Rangel habitante y madre del municipio de Pinillos, Bolívar, denunció mediante un revelador video que dos niños que deben ir diariamente a su escuela con los pies descalzos y en medio del barro.

Por tanto la afectada narró 18 niños los que actualmente están pasando por esta situación, niños que tienen que quitarse los zapatos, navegar en la tapa de un tanque y atravesar una inundación para llegar a su escuela.

Esto en medio del peligro de caer a las aguas.

Además la denunciante agregó que la escuela de Pinillo no tiene un techo en buenas condiciones, los baños no sirven y las no hay mesas ni sillas donde dictar las clases.

“Los niños tienen ganas de ir al colegio, pero no pueden por estas condiciones. Hicimos estos videos porque no nos prestan atención. El alcalde no se ha pronunciado y nos tiene abandonados. Le pedimos ayuda a la secretaria de educación regional, sin embargo no nos han dado respuesta”, aseguró la madre en Caracol Radio.

“Hacemos el llamado para nos ayuden. Los niños están yendo casi 3 veces a la semana a clases, pero cuando llueven no se puede”, afirmó.

A esto se suma la preocupación de la madre afectada porque el programa de alimentación escolar iba a ser cancelado y los alimentos no llegan en buen estado a los alumnos.

“No entiendo cómo les envían alimentos así a unos niños, ellos no son unos animales”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado para que las autoridades competentes se pronuncien por el caso y haya soluciones.