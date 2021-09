Fingió haber terminado con heridas. (VIDEO) Sujeto se le lanza a un taxi para cobrar dinero por daños y perjuicios.

El dueño y conductor de un taxi denunció la modalidad que habría usado un sujeto para estafarlo fingiendo ser estrellado.

El caso que se registró en Neiva el pasado 23 de septiembre quedó registrado en video, el cual evidenciaría el engaño.

La grabación permite ver como un hombre que vestía pantaloneta y caminaba tranquilamente por la calle, se lanza contra el taxi al ver que viene en el camino.

Posterior a esto, se queda tirando en el suelo, fingiendo que el golpe y heridas eran serios.

David Chacón Puentes, conductor del vehículo de servicio público relató lo ocurrido.

“Bajaba yo por la calle octava cuando el hombre estaba ubicado detrás de un carro y cuando me di cuenta pase y se me lanzó encima del carro, cayó y quedó tirado boca abajo, alzó la cabeza y me miró para ver si yo había parado y volvió y agachó la cabeza”, comentó.

El sujeto habría fingido el accidente para aparentemente para cobrar daños y perjuicios. Esta sería una modalidad de estafa de los delincuentes para cobrar a las aseguradoras o a los misms conductores.

“A él no le paso nada, ni raspones ni nada y como las ambulancias están en la jugada para coger la presa y llevársela, al momentico llegó y se lo llevaron, dijeron que tenía algo partido y le colocaron un cuello en la nuca, luego me toco esperar a que llegara tránsito, hicieron el croquis, recogieron pruebas y videos, pero a mi carro se lo llevaron para los patios”, expresó.

(VIDEO) Sujeto se le lanza a un taxi para cobrar dinero por daños y perjuicios.