¡Ojo! Estos celulares se quedarán sin internet desde el 30 de septiembre

Estos celulares se quedarán sin internet desde el 30 de septiembre, así se conoció en las últimas horas.

Lo anterior, debido al vencimiento del certificado DST Root CA X3, le contamos los detalles.

Dispositivos se quedarán sin internet

A partir del próximo 30 de septiembre una serie de dispositivos se quedarán sin acceso a internet. Entre ellos celulares Android, iOS, PCs y consolas de videojuegos. Para los celulares Android, incluye a aquellos con sistema operativo 2.3.6 Gingerbread o inferior. Para Apple, aquellos con la versión anterior a la iOS 9.

Lo anterior, debido a que para el tercer trimestre del año se vence el certificado DST Root CA X3. Este, tiene la función de asegurar que una conexión a internet es segura. Por tanto, millones de dispositivos en todo el mundo se verán afectados.

Si bien no será una pérdida total en cuanto a conexión a internet, se puede usar la actualización SGR Root X1. No obstante, los dispositivos más antiguos no tendrán esta opción y quedarán relegados al olvido. Estos son los dispositivos que ya no podrán conectarse a internet desde el 30 de septiembre de 2021: