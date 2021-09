El jefe del Eln que murió en una clínica y no en un bombardeo en Chocó

En días anteriores las autoridades indicaron que alias Fabián habría muerto. Jefe del Eln murió en una clínica y no en un bombardeo en Chocó.

Fue el pasado 21 de septiembre cuando el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, confirmó el bombardeo al campamento de alias Fabián.

Al tiempo, aseguró que se encontraron computadores en los que al parecer habría información sobre la presunta financiación del Eln a las primeras líneas.

En ese momento el general no confirmó la muerte del jefe del Eln en el Chocó, pero dijo que lo más seguro es que estuviera sin vida. Sin embargo, no sucedió así y a la opinión pública no se le informó sobre el paradero de este hombre.

Solo hasta este martes se supo que al cabecilla lo encontraron el lunes herido. Entonces, lo trasladaron a Cali, donde recibió atención médica. Y ahí finalmente murió.

“En cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y el respeto de los Derechos Humanos el individuo fue atendido de manera inmediata por enfermeros de combate en el sitio y trasladado vía helicoportada a un centro asistencial donde fue atendido por personal médico especializado y esta madrugada falleció”, informó el Ejército.