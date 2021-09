La senadora y precandidata del Centro Democrático tuvieron un álgido momento en medio de una entrevista. Agarrón entre Vanessa de la Torre y Cabal por preguntas sobre precandidatura.

Vanessa de la Torre invitó a la mesa de trabajo de Caracol Radio a María Fernanda Cabal. Allí, discutieron varios temas en medio de una tensa conversación.

En el espacio radial, las dos mujeres terminaron discutiendo en medio de serios señalamientos.

En el encuentro periodístico la tensión se sintió desde el primer momento, cuando se hizo la primera pregunta.

Vanessa de la Torre: ¿Eso de su precandidatura es real?

María Fernanda Cabal: ¿Y esa pregunta es seria?

Vanessa de la Torre: Hay mucha gente que cree que le está apostando a ver qué, pero realmente no cree que llegue a la Presidencia. ¿Usted cree que puede llegar?

María Fernanda Cabal: Si uno recoge el deseo de los colombianos de volver a lo básico, que es tener seguridad, claro que sí.

Vanessa de la Torre: ¿Solamente seguridad?

María Fernanda Cabal: No, pero es lo primordial y ahí se deriva todo, el trabajo, el bienestar.

Luego, la periodista y la senadora aumentaron la tensión cuando Cabal acusó a los medios de comunicación de ‘ocultar’ información.

Vanessa de la Torre: ¿Usted no cree que la Policía y el Ejército en todos esos episodios de exceso y brutalidad…?

María Fernanda Cabal: No, yo lo que creo es que ustedes han sido cómplices ocultando información de lo que es la milicia urbana. El acuerdo de paz urbanizó la guerra. La guerra pasó de lo rural a lo urbano y lo estamos viendo perfectamente organizado. Esto no fue una marcha espontánea, fue pagada, para mí una perfecta toma guerrillera financiada y la disfrazaron de paro. La narrativa la va ganando la izquierda. Y la va ganando por esta cantidad de redes y medios que se inclinan a disfrazar la realidad. No los vi con esa misma intensidad.

Vanessa de la Torre: Claro que sí. De acuerdo que hubo un montón de aristas, pero usted pretende ser presidenta de Colombia desconociendo que allí en las calles de las ciudades colombianas y de las poblaciones de nuestro país hay miles, sino millones de colombianos, que están inconformes con todo.

La senadora, en medio de la entrevista, incluso amenazó con irse de la mesa de trabajo. A esto la periodista incluso respondió que si quería, se fuera.

Vanessa de la Torre: Diga lo que quiera, que para esto vino, pero no le voy a permitir que diga que los medios de comunicación, como nosotros, desinformamos.

María Fernanda Cabal: Yo los he oído en carne propia. Desinforman, son especialistas en distorsionar la verdad.

Vanessa de la Torre: A la gente que no le gusta la democracia no le gustan los medios de comunicación, eso es lo que pasa.

María Fernanda Cabal: ¿Por qué me califica? Eso pasa, las redes sociales les cambian la percepción.

En este momento, la senadora sugirió que era mejor marcharse del espacio radial. La periodista le respondió…

Vanessa de la Torre: Si quiere váyase…

María Fernanda Cabal: Estoy dando mi punto de vista.

En la entrevista, además, la senadora difirió en opiniones sobre la fumigación de cultivos de uso ilícito con glifosato, el aborto, la Corte Constitucional y otros temas coyunturales.