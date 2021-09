Mata a su novio lanzándole un celular a la cabeza en medio de una pelea, así se conoció en las últimas horas.

El lamentable hecho ocurrió al noreste de Argentina, en el municipio de Cafayate y es materia de investigación por parte de las autoridades.

Mata a su novio con un celular

Roxana Adelina López, de 22 años, habría asesinado a su novio luego de propinarle un fuerte golpe en la cabeza. Todo ocurrió en medio de una discusión de pareja cuando la mujer le lanzó un teléfono celular a su cabeza con tanta fuerza que le causó un trauma craneoencefálico. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de abril en el municipio de Cafayate, al noreste de Argentina.

El periódico La Nación reportó que Roxana se había enfrascado en una discusión con su novio Luis Guantay, quien según las investigaciones; le habría propinado fuertes golpes en el rostro a la mujer. Ella, como represalia, agarró su teléfono celular y se lo lanzó con todas las fuerzas a la cabeza y este le impactó en la sien.

Luego del impacto, el hombre empezó a sentir dolores de cabeza y malestar en todo su cuerpo a tal punto que su estado se agravó y debió ir a la clínica. Llegó al hospital San Bernardo, de la ciudad de Salta y lo operaron por un traumatismo craneoencefálico severo. El hombre no pudo soportar la operación y murió. La madre de Guantay denunció a López ante las autoridades.

Los peritos forenses lograron establecer que el golpe que había recibido el joven en ‘la sien’ era el causante de su muerte. Por lo anterior, procedieron a realizar los trámites necesarios para la judicialización de Roxana, quien quedó sindicada bajo el cargo de ‘Homicidio preterintencional’.

No obstante, Roxana negó su participación en los hechos y se declaró inocente. La mujer argumentó durante la audiencia de judicialización que que se estaba defendiendo de los abusos físicos propinados por Guantay. Por el momento, la mujer goza de libertad, sin embargo, continúa vinculada a la investigación por parte de las autoridades argentinas. Estas, aún no logran determinar si Roxana es culpable de la muerte de Luis o no.