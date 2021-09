Aumenta la inseguridad en Medellín, ¿percepción o realidad?

Las opiniones están divididas, las autoridades revelan que han sido exitosas las acciones y los resultados, mientras que los expertos y los ciudadanos opinan lo contrario.

La seguridad en Medellín es un tema que genera múltiples reacciones. En los últimos días las redes sociales han revelado diferentes casos de hurtos en diferentes locales comerciales de la ciudad, lo que ha encendido las alertas, por lo que las autoridades se refirieron a las acciones que adelantan para atrapar a los delincuentes.

Luis Guillermo Pardo, exasesor de paz de Medellín y Antioquia y director del Observatorio de la Paz y el Conflicto del Politécnico Jaime Isaza Cadavid; dijo que la seguridad es un tema muy sensible para la ciudadanía y para las autoridades.

“En Medellín es un tema de fondo y estratégico, del cual poco se habla, y es que en la mayoría de las comunas la seguridad está ejercida por los combos y por las bandas criminales. No le han puesto cuidado a ese tema y por consiguiente ahí tenemos un problema de fondo que no ha sido resuelto y que en esta Alcaldía no será solucionado”, dijo Pardo.

Según el experto, la administración local no tiene una solución definitiva al conflicto urbano; además, dijo que las bandas criminales durante este tiempo se han ido fortaleciendo. “Hay presencia de los combos en mínimo 14 de las 16 comunas y mínimo en cuatro de los cinco corregimientos. Ese poder microterritorial de los combos implica que cobran vacuna, que protegen el microtráfico, que favorecen las actividades del delito y que tienen contactos con bandas nacionales e internacionales, incluyendo a los carteles mexicanos. Hay un tema de fondo que hasta que las autoridades no resuelvan estratégicamente, mantendremos un poder ilegal paralelo al poder legal en Medellín”, dijo Pardo.

Para Humberto Sierra, habitante de Medellín, la seguridad ha aumentado por múltiples razones. “Debido a la gran cantidad de emigrantes venezolanos, hombres y mujeres que llegan indocumentados y sin trabajo, se juntan a los ya desempleados en la ciudad y están formando parte de las pandillas ya existentes. La permisividad de la justicia ha permitido que los niveles de inseguridad crezcan en la ciudad y se está convirtiendo en un caos”, aseguró.

Además, advirtió que varios de sus conocidos coinciden en que “estamos a las puertas de que se organice la ciudad creando grupos de defensa y tomando las leyes en sus propias manos, debido al total abandono del estado en seguridad”.

Lo que dice la administración

El secretario de Seguridad de Medellín, Gerardo Acevedo, dijo que “entendemos que los hurtos a nivel nacional vienen en un incremento lógico frente al tema de la pandemia. Sabíamos que se iban a presentar estos hechos en todo el país y Medellín no es la excepción. Aquí hemos tomado medidas y los incrementos son mínimos. Seguimos ahondando esfuerzos y articulándonos entre todos. Ahora queremos que los comerciantes se vinculen”.

Dentro de las medidas que anunció Acevedo está la creación de botones de pánico en los locales comerciales, restaurantes y discotecas. “Ya estamos en la adquisición de los mismos. Vamos a complementar alarmas por sectores en donde se determine que está ocurriendo un hecho y se pueda activar para que la comunidad también pueda reaccionar oportunamente. Queremos vincular las cámaras de los establecimientos comerciales para poder visualizarlas desde el 123 y poder implementar otros programas que nos revelen si las personas están armadas o si hay un hecho violento y poder advertir a la Policía”, agregó el funcionario.

Respecto a las denuncias que se conocen a través de las redes sociales, dijo que se trabajará con la Policía la implementación de la denuncia exprés. “Hemos detectado que los afectados son muy rápidos en montar en redes sociales estos hechos negativos, pero no son muy rápidos en denunciar. Si no se denuncia a la autoridad se le dificulta el poder continuar con su accionar”, indicó Acevedo.

Además, dijo que se está planeando y está en estudio la prohibición del uso de cascos de motocicleta a los establecimientos comerciales como restaurantes, tiendas, discotecas, entre otros. “Esta es una medida que generará muchas opiniones, pero habrá que tomarla en su momento. Analizaremos si volveremos a la medida del parrillero, no todo el día, sino a ciertas horas en algunos puntos de la ciudad”, agregó.

La frase

“Sabíamos que se iban a presentar estos hechos en todo el país y Medellín no es la excepción. Aquí hemos tomado medidas y los incrementos son mínimos”, Gerardo Acevedo, secretario de Seguridad de Medellín.

La cifra

1140 capturas por el delito de hurto a personas se han ejecutado en lo corrido del año en Medellín.

