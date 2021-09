A dos bebés de seis meses los encontraron abandonados en una casa

El triste hecho ocurrió en Puerto Berrío, en Antioquia. Encontraron a dos bebés de seis meses abandonados en una casa.

Gracias a una mujer, que escuchó el llanto de los pequeños, lograron rescatarlos con vida y sacarlos de la vivienda.

Este caso causó conmoción entre los habitantes del municipio, que no se explican qué pasó con la mamá.

Érika Marcela Gaviria se llama la mujer que rescató a los dos pequeños que dejaron solos en una casa. Lo único que saben es que su madre era una joven y de ella no se conoce el paradero.

“Cuando yo me levanté a eso de las 5:30 de la tarde, los niños aún estaban llorando. Yo me acerqué a la vivienda donde estaban los niños a ver en qué podía colaborar porque los niños no dejaban de llorar, cuando yo fui a la casa los niños estaban tirados en el piso, orinados” dijo la mujer en Noticias Caracol.

Al parecer, la madre de los bebés los dejó en una casa donde no la conocían.

Otra mujer, dueña de la casa donde los encontraron, dijo que vio a una joven dejar a los niños.

“Una mamá de como 23 años me dejó dos niños abandonados y ella no hacía sino culparme a mí de que fui yo la que los dejé ahí tirados en la puerta. Y yo no soy capaz de hacer eso, yo también tengo tres hijos y no soy capaz de abandonarlos”, contó María Alejandra Vélez al medio.

Ahora los pequeños están en manos de la Comisaría de Familia de Puerto Berrío.

“La vecina, escuchando el llanto y todo ese temor de los niños, toda esa angustia, pasa a detectar y encuentra que, efectivamente, los niños están solos, tirados en el suelo, no les habían cambiado sus pañales, con hambre”, indicó Nelson Guillermo Quiceno, comisario de familia.

Los dos bebés están fuera de peligro y quedarán bajo la protección del ICBF.