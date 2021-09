Le intentaron robar el celular. Niño enfrentó con sombrilla a delincuentes que iban a robar a su mamá.

Tras los recurrentes casos de inseguridad que se registran en el país, la ciudadanía manifiesta estar cansada.

Es por eso que en varios casos han decidido tomar justicia por mano propia y enfrentarse a los delincuentes.

Así quedó evidenciado recientemente donde un valiente niño defendió a su mamá con una sombrilla, del robo que era víctima.

Todo quedó registrado en un video que captó una cámara de seguridad ubicada en un sector de Cartagena.

El hecho se registró específicamente en el barrio Los Alpes de la ciudad amurallada, y el video permite ver cómo el ladrón se lanzó sobre una mujer, tirándola al suelo para robarla.

En ese momento aparece el pequeño, quien a sombrillazos logró hacer que el delincuente huyera en la moto que era conducida por su cómplice.

Según comentó la mujer víctima, el sujeto intentó quitarle el celular, a lo que ella se opuso, ya que es su herramienta de trabajo. Por este medio vende algunos productos.

“Eso fue cuando iba a llevar al niño a sus clases, íbamos caminando con él y como yo trabajo con el celular vendiendo ropa, yo miré que no viniera nadie por eso saque mi teléfono. Mi niño iba caminando más adelante con el paraguas, él ya estaba llegando al lugar donde recibe las clases, en ese momento un tipo se me tira encima para raparme lo que tenía en la mano, pero yo me resistí“, narró la mujer para La FM.

Según detalló la mujer, tras sus gritos fue que el menor reaccionó de esa forma.

“Me demoré forcejeando con el delincuente y hubo un momento en que dije – tengo que gritar-, lo hice y mi hijo se devuelve y le da con el paraguas para defender a su mamá. Cuando me levantó el delincuente se va en la moto con su acompañante y yo asustada le digo a mi hijo, papi no hagas eso, la próxima vez usted pide ayuda y corre que su mamá se defiende”, añadió la mujer.

Con una sombrilla niño frustró hurto a su madre.

Ampliación en Impacto News .co pic.twitter.com/pYPtFfSwHh — Impacto News (@ImpactoNewsCol) September 22, 2021

