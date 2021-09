Esto dijo Mateo Reyes en el juicio por la muerte de Ana María Castro

Declaración de Mateo Reyes sobre muerte de Ana María Castro. En el caso que rodea la muerte de la joven hay dos implicados: Julián Ortegón y Paul Naranjo.

Uno de los testimonios para esclarecer lo que pasó es el de Mateo Reyes, uno de los acompañantes de Ana María.

Recientemente, Reyes volvió a referirse a lo que sucedió aquella noche en Bogotá. Su declaración se dio en el marco del juicio que la Fiscalía adelanta contra Naranjo y Ortegón.

En esa ocasión, como testigo del ente acusador, mencionó que vio el momento en que Ana María terminó en el suelo. “Lo que recuerdo es que íbamos en un carro y me dicen que yo no puedo ir, que me tengo que bajar (…)lo hago, no sé si estaba en el andén o en la calle, pero lo siguiente que recuerdo es ver una camioneta negra a mi derecha y Ana María cae al suelo”, señaló Reyes en declaraciones citadas por Semana.

Más adelante, el joven, quien respondió al interrogatorio desde Miami, comentó que después de verla caer del vehículo, comenzó a pedir ayuda. “Ella cae al suelo y no se mueve ni se queja ni hace nada (…) lo primero que hago es atravesarme a los carros que van pasando, a todo lo que se atravesara para que nos ayudara”, mencionó.