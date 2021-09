Un impactante video ha sido compartido en redes. Con una sombrilla niño se enfrentó a ladrones que iban a robar a su mamá en Cartagena.

Un caso particular se registró en el barrio Los Alpes en esa capital.

Allí un menor se enfrentó a unos delincuentes que pretendían atracar a su madre, a quien derribaron en el suelo para arrebatarle el celular.

La afectada por el robo fue identificada como Josuaini Carolina Piña, ciudadana venezolana que desde hace 4 años trabaja en Cartagena para sostener a su hijo.

“Eso fue cuando iba a llevar al niño a sus clases, íbamos caminando con él y como yo trabajo con el celular vendiendo ropa, yo miré que no viniera nadie por eso saque mi teléfono. Mi niño iba caminando más adelante con el paraguas, él ya estaba llegando al lugar donde recibe las clases, en ese momento un tipo se me tira encima para raparme lo que tenía en la mano, pero yo me resistí”, dijo la mujer a RCN Radio.

El video del momento quedó registrado en las cámaras de seguridad así como la forma violenta en la que operan estos ladrones.

“Me demoré forcejeando con el delincuente y hubo un momento en que dije – tengo que gritar-, lo hice y mi hijo se devuelve y le da con el paraguas para defender a su mamá. Cuando me levantó el delincuente se va en la moto con su acompañante y yo asustada le digo a mi hijo, papi no hagas eso, la próxima vez usted pide ayuda y corre que su mamá se defiende”, añadió la mujer.

Por fortuna en el suceso no se presentaron heridos de gravedad.

“Estaba asustada, fue algo muy rápido y gracias a Dios no pasó a mayores, mi hijo está a salvo y ese delincuente no tenía arma en sus manos así que no fuimos atacados porque otra hubiera sido la historia”, concluyó la afectada.

En síntesis los habitantes del sector pidieron más presencia de las autoridades locales.

