Dueño de El Cielo habló de la acusación de cantante de despido por llamada del alcalde. Juan Manuel Barrientos se pronunció a través de sus redes sociales del caso.

El pasado viernes la participante del reconocido programa concurso ‘A otro nivel’ reveló una historia a través de sus redes sociales. En estas señaló al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por haber sido despedida.

El caso

Según Yaneth Patric, la cantante del restaurante Aguafresca de propiedad de Barrientos, fue despedida por una llamada de Quintero. La razón habría sido porque no lo saludó frente al público.

El mandatario de los medellinenses le habría estirado el puño y la cantante no le respondió el saludo.

“Estoy en medio de las canciones, él se acerca, yo tenía el micrófono en la mano, me pone la mano para que yo le dé el puñito, yo no lo quise hacer y él vuelve y me hace el gesto: es con usted. Yo me negué, porque yo la choco con mis amigos, con la gente que respeto, quiero y tengo algún tipo de vínculo“, dijo la cantante en uno de los videos.

De acuerdo con los videos publicados por la cantante, el alcalde habría llamado a Barrientos para solicitar su despido.

El video aquí.

Lo que dijo Barrientos

Ante los hechos, Barrientos se pronunció y desmintió que la cantante haya sido despedida por algún tipo de influencia del alcalde Daniel Quintero.

“Para esclarecer el mal entendido, la última vez que sostuvimos una conversación con el alcalde fue hace un año cuando estábamos solicitando la reapertura de todo el sector gastronómico y de entretenimiento de Medellín, en dicha conversación estábamos en lados opuestos de la mesa y siempre discutimos en los espacios adecuados y con respeto nuestras diferencias“, dijo el propietario de los restaurantes El Cielo.

Además, a través de la cuenta del restaurante en el que sucedió el hecho, indicó que: “cada persona que ingresa a nuestras instalaciones es tratado bajos nuestros principios sin importar su profesión o afinidad política (…) Lamentamos el incidente ocurrido entre la cantante Yaneth, persona prestadora de un servicio artístico y el alcalde de Medellín“.

Dueño de El Cielo habló de la acusación de cantante de despido por llamada del alcalde