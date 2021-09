“No todas las personas que participaron en el paro son del ELN”: Ospina

“No todas las personas que participaron en el paro son del ELN”, así se lo dijo el alcalde Jorge Iván Ospina al general Jorge Luis Vargas.

Lo anterior, señalando que este tipo de estigma pone en riesgo a la comunidad y desnaturaliza cualquier manifestación.

Ospina contra Vargas

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, rechazó de tajo las declaraciones del general Jorge Luis Vargas sobre financiación del ELN a la ‘Primera Línea’. En estas, el general Vargas señaló que la guerrilla financió las actividades de los integrantes de la denominada ‘Primera Línea’; durante el Paro Nacional.

Según Ospina, aunque la Policía seguramente tiene evidencias de lo que está denunciando, no se puede generalizar. “Las autoridades deben de tener evidencia, pero quisiera señalar claramente que no se puede generalizar porque es un camino al abismo. No podemos decir que todas las personas que participaron en la protesta son del ELN”, dijo el mandatario.

Según el alcalde de Cali, ese tipo de estigma pone en riesgo a la comunidad y desnaturaliza cualquier manifestación que constitucionalmente está amparada. Ospina enfatizó que “me alejo completamente de una mirada que señale que todos los que estuvieron en el estadillo social del 28 de abril son de esta guerrilla, porque eso es totalmente falso”.

Incautan computadores con información

Cabe resaltar que el director de la Policía Nacional manifestó que en allanamientos realizados en el departamento del Choco. Allí se neutralizó a alias ‘Fabián’, cabecilla de ELN. Además, hallaron varios computadores con las transferencias de hasta $70 millones de pesos a los integrantes de la Primer Línea. Según la información allí contenida, los giros iban a personas ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali para que participaran en las marchas y también para comprar elementos.

El general Jorge Luis Vargas indicó que en este operativo hallaron instrucciones del Comando Central para influir en los actos de vandalismos en algunas ciudades del país. “Se está indicando de cómo dar instrucción a personas para que atente contra la Policía, han ordenado el giro de dinero para que se realicen precisamente estos actos contrarios a la ley”, dijo el uniformado.