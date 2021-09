La mujer respondió preguntas sobre sus aspiraciones políticas. Duque ya no representa a quienes lo eligieron: Claudia Zuleta, hija de Poncho Zuleta.

Después de viralizarse un video en el que el cantante Poncho Zuleta muestra su apoyo a Petro, se conocieron declaraciones de su hija sobre el actual Gobierno.

Claudia Zuleta fue candidata a la gobernación del Cesar por el partido Centro Democrático en las elecciones pasadas. Fue la segunda en votaciones para ese cargo en el departamento.

Zuleta declaró este lunes que el presidente Duque ya no la representa a ella ni a la gente que habría votado por él.

Comentó, específicamente, que el presidente Duque se habría alejado de las bases de quienes los eligieron.

Duque ya no representa a quienes lo eligieron: Claudia Zuleta, hija de Poncho Zuleta

“Bueno, el presidente Duque se alejó bastante de las bases de quienes lo elegimos. Muchísimo. Ya no representa a quienes lo eligieron“, fueron sus palabras.

Adicionalmente, la además diputada declaró que no está en sus planes lanzarse como parlamentaria en las próximas elecciones.

“Yo soy diputada del departamento del Cesar por el Centro Democrático. Pero no está en mis planes para hacer activismo en las próximas elecciones“, dijo Zuleta.

La mujer también dio su opinión sobre las declaraciones de sus papá en apoyo a Petro. Al respecto, comentó que su papá es libre y puede asumir la posición que quiera.

“Mi papá es músico. Es un escenario musical, tiene amigos. Él, en su condición personal y artística, es libre de asumir las posturas que considere. Muchas veces tenemos diferencias, muchas coincidencias, pero en ese asunto en particular la verdad no he hablado con él sobre eso”, señaló.

Por último, Zuleta sí aclaró que su papá debería evitar posturas políticas. “Insisto, mi papá no es un activista ni del Centro Democrático, ni de otro partido. Él, en su condición como artista, debe evitar esas posturas” concluyó.