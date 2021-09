El mandatario celebró las recientes capturas en el caso. Duque pide decisiones ejemplarizantes de justicia en escándalo de MinTIC con Centros Poblados.

Emilio Tapia, abogado involucrado en el Carrusel de la Contratación y Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, fueron capturados este lunes.

La captura se da en el marco del escándalo de contratación del Ministerio de las TIC con la Unión Temporal Centros Poblados. Además, ya fue privado de la libertad el representante de Seguros Rever, Juan José Laverde.

Este último habría estado detrás del proceso de falsificación de pólizas que involucra a Jorge Alberto Molina.

Desde Washington, el presidente Iván Duque celebró las capturas que se hicieron. Dijo que considera que estas representan un avance y son una gran noticia.

Además, el mandatario comentó que no solo se deben dar las capturas, sino que también deben haber decisiones por parte de la justicia. Estas últimas, según indicó el mandatario, deben ser ejemplarizantes.

Duque pide decisiones ejemplarizantes de justicia en escándalo de MinTIC con Centros Poblados

“Y no solamente espero que se produzcan capturas sino que haya decisiones muy claras y ejemplarizantes por parte de la justicia frente aquellos que pretendieron defraudar al Estado colombiano”, dijo Duque.

Además, el mandatario aseguró que no descansarán hasta que no caigan los responsables de las irregularidades con las que Centros Poblados terminó obteniendo el adelanto de 70.000 millones de pesos.

Por este escándalo el mandatario argumentó que se está trabajando con las autoridades estadounidenses y con todos los organismos competentes de control en Colombia.

Cabe mencionar que la ministra de las TIC, Karen Abudinen ha estado en el centro de la opinión pública por este asunto.

Hace poco se enfrentó a una moción de censura en la cámara de representantes. Sin embargo, un día antes de la votación en el Congreso, la funcionaria renunció a su cargo.

Al otro día, la votación no prosperó porque según la mesa directiva de la Cámara, no había quórum decisorio. Por esto, varios congresistas se quejaron, pues a pesar de estar en el espacio presencial o virtualmente, muchos representantes no votaron.

La representante Katherine Miranda presentó una tutela en contra de la mesa directiva de la Cámara por esta decisión. Pues según alegó, todos los representantes que estén presentes o en la plataforma deben votar.

Cuando se apeló la decisión de la votación en esta instancia la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, comentó que esta no era procedente, pues todos estuvieron de acuerdo con la forma en que se iba a hacer la votación.