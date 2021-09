¿Cuándo es y qué nos espera en el Mundial Femenino de Voleibol 2022?

Orgullo nacional, en un año de logros deportivos. La Selección Femenina de voleibol clasificó al Mundial de mayores en 2022, luego de su consagratoria participación en el Sudamericano de Barrancabermeja. Ellas lograron el segundo lugar, solo detrás de Brasil, equipo al que además se dio el lujo de derrotar en la última jornada.

Ahora espera un desafío estremecedor, importante y cautivante. En el Mundial irán las mejores selecciones del mundo, niveles a los que nuestras jugadoras no están acostumbradas. ¿Qué sabemos de esta cita mundial y con qué nos encontraremos? Esto es lo que se sabe de ello.

Será en Países Bajos y Polonia, sede conjunta por primera vez en la historia de estos campeonatos mundiales. Ambas selecciones son peligrosas, pero las tulipanas son potencia, luego de culminar cuartas en el último mundial, celebradas en Japón.

En cambio, Polonia no consiguió clasificar al Mundial, aunque se ha preparado de la mejor manera durante cuatro años para ser una gran anfitriona. No obstante, si el sorteo nos empareja en la zona de las polacas, no vendría nada mal.

También habrá que evitar otras potencias como la selección de Serbia, actual campeona del mundo. Las balcánicas superaron en la final a Italia, dando la gran sorpresa. En tercer lugar quedó China, otra de las poderosas del mundo en este deporte.

Tampoco habrá que descartar a la selección de los Estados Unidos, que con una generación estelar, se colgó el oro en Tokio 2020, superando a Brasil en la final. Haber superado a las subcampeonas olímpicas le da avales a Colombia de saber que la aventura en Países Bajos y Polonia será exigente, pero estaremos a la altura.

Por el momento, no se confirman las sedes polacas del evento, aunque se presume que serán las ciudades de Varsovia y Breslavia. En cambio, en Holanda sí que certificaron las sedes, que serán Róterdam, Apeldoorn y Arnhem, esta última será el escenario de la gran final.

El mundial se desarrollará del 23 de septiembre al 15 de octubre, en 2022. Allí estará Colombia y, por supuesto, estaremos apoyándolas.

