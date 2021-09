Una jueza en Santa Marta impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario contra el empresario Enrique Vives Caballero por su participación en la muerte de seis jóvenes a los que atropelló, en estado de ebriedad, con su camioneta el pasado 13 de septiembre en Gaira, en Santa Marta. A prisión irá Enrique Vives por muerte de seis jóvenes que atropelló en estado de ebriedad.

La juez Olmis Cotes tomó esta decisión, que se produjo después de las 11 de la noche del sábado. Ahora Vives Caballero deberá defender su caso desde la cárcel.

“El presunto autor de estos ilícitos es el señor Enrique Rafael Vives Caballero, de tal manera, que estos elementos materiales probatorios con los que se cuenta, como el formato de noticia criminal, el informe de captura en flagrancia, el informe ejecutivo, los dictámenes medicolegales de las personas, llevan a inferir e indican que quien ocasionó el accidente es el antes mencionado, y, por tanto, es el presunto autor de la conducta que se investiga”, dijo la juez.

La juez también se refirió al exceso de velocidad en un área donde debía conducir a 30 kilómetros por hora.

“Esto fue una conducta grave, al conducir el vehículo a alta velocidad en ese sector, habiendo bebido sustancias alcohólicas, se dio el accidente con ese grave resultado que ocasionó la muerte a seis personas”, agregó la juez Olmis Cotes.

Hasta el momento se desconoce cuál será el centro carcelario que albergará a Vives Caballero, quien se encuentra con su abogado en una URI en Santa Marta, en el momento de la audiencia.

La Fiscalía imputó los cargos de homicidio con dolo eventual. Según el fiscal del caso Vives “elevó el riesgo de quienes transitaban por la vía. El estado de embriaguez y la alta velocidad no le permitieron reaccionar, si hubiese ido sobrio hubiese podido detener el vehículo o pasarse de calzada”.

La audiencia fue tensa y en varias oportunidades el abogado defensor recibió llamados de atención tanto de la jueza, como de la Fiscalía y la Procuraduría.

El abogado de Enrique Vives Caballero indicó que quienes cometieron la acción dolosa fueron las víctimas.

“Son los peatones los que, lamentablemente, invaden la vía”, dijo y añadió que el imputado intentó ayudarlos desde el primer momento.

Noticia en desarrollo…

Diligencia de imputación de cargos

En la audiencia de imputación de cargos contra Enrique Vives Caballero, que se cumplió en la noche del viernes, la jueza del caso escuchó a la representante del Ministerio Público, Gloria Guzmán Duque, quien pidió la medida se aseguramiento. Dos veces intentó volarse de la clínica Enrique Vives, según informe de enfermería.

Por tanto, de acuerdo a un informe del portal samario de noticias Seguimiento.co, Guzmán Duque citó un informe de enfermería que señala que Vives Caballero intentó huir dos veces de la Clínica Perfect Body en compañía de sus familiares, abogado y custodio.

“Esta medida de aseguramiento hay que decir que, si bien es proporcional, es excepcional, pero también es preventiva, lo que evita es que el imputado no eluda la acción de la justicia y muchos comportamientos hemos tenido que padecer desde el 13 de septiembre hasta la fecha, al respecto”, expuso la representante del Ministerio Público.

Guzmán Duque detalló que “solo quiero mencionar una anotación que se hace en la historia clínica en la que se muestra alerta orientada en las tres esferas, colaborador, bien orientado, pero que, minutos después, cuando se instala la audiencia y él (Enrique) dice que está inconsciente y, una nota de enfermería del 15 de septiembre, a las 17:46 que dice: ‘paciente que no acepta remisión, se intenta fugar varias veces, se le detiene y se le explica, el cual no acepta la remisión y no firma consentimiento, el cual se da a la fuga con familiares, abogado y su custodio’”.

En ese sentido, en el registro leído por la representante del Ministerio Público el indiciado se fue, en compañía de su abogado y de familiares hacia el centro de salud mental en el que posteriormente fue internado, cuando ya la juez había dado la orden de que este no fuera trasladado, porque la juez tenía planeado ir personalmente hasta el lugar para verificar su estado de conciencia.

Es por ello que, también la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a miembros por determinar de la Policía Metropolitana de Santa Marta que participaron en el procedimiento policial de captura, custodia y conducción del empresario Enrique Rafael Vives.

El ente de control informó mediante un comunicado que busca “establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas supuestas irregularidades en el procedimiento realizado por los miembros de la Policía Nacional al momento de la captura de Vives Caballero y su disposición ante el juez de conocimiento”.

Además el abogado defensor de Enrique Vives recibe llamado de atención, tanto de la Procuraduría como de la juez, por testimonios que quiso introducir.

El jurista ha pedido que se desestime la solicitud de medida de aseguramiento contra empresario.

Sobre el caso

Siendo las 8:30 p.m. de este sábado, la defensa de Vives ofreció una indemnización a las víctimas por medio del seguro de todo riesgo del vehículo. El monto propuesto por medio del seguro es de $4.000 millones sin aceptar la responsabilidad de los hechos ocurridos.

A este ofrecimiento, la defensa de las víctimas se negó a aceptar la propuesta del abogado de Enrique Vives. El abogado Rodrigo Martínez solicitó entonces que se embarguen los bienes del empresario para garantizar la reparación económica de las familias de las víctimas y para cubrir los 350 millones de pesos que exigen para los afectados.

