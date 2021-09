“Es el momento de una nueva ciudadanía que derrote al viejo poder”

Camilo Romero es el candidato de la discordia en el partido Alianza Verde, muchos lo quieren, algunos no lo apoyan, pero todos hablan de él. Lo anterior, por tener una postura divergente de otros integrantes de su partido, cosa que le ha costado el apoyo mayoritario pero que lo ha diferenciado del resto poniendo delante a la ciudadanía. Así piensa este político de centro-izquierda que quiere liderar la gran consulta del cambio.

¿Cómo ve la contienda electoral?

Yo creo que hay una decisión de cambio del pueblo desde la ciudadanía en este país, que es la que debería seguir el sector alternativo y democrático. Siento que hay una división en el sector alternativo que no va a permitir, si seguimos así, cumplir el mandato de la gente hoy. Hemos lanzado justamente una propuesta que tiene que ver con vincular, sumar, integrar a tres sectores que hoy no están juntos. Coalición de la Esperanza (CE), Pacto Histórico (PH) y Alianza Verde (AV). Lo peor que le puede pasar a Colombia hoy, es que no entendamos el mensaje de cambio de la ciudadanía; que los egos, prepotencias y personalismos estén por encima de esa voluntad.

¿Cómo funcionaría esa consulta?

La propuesta nuestra es juntar a estos tres sectores que hoy tienen 16 precandidatos: 5 de la CE, 5 del PH y 6 de la AV; para decantar un proceso que permita que haya un candidato único de cada una de estas colectividades. Segunda fase, entre el candidato o candidata de la CE y la AV, se escogería una persona que enfrente a la candidatura del PH. Esto resuelve dos cosas, primero que no haya vetos entre quienes queremos hacer parte del cambio en Colombia y segundo, que sea una consulta competitiva.

La cifra 16 precandidatos presidenciales tienen los tres sectores de centro-izquierda

¿Cómo van las relaciones en el partido?

Han habido discusiones democráticas en el Verde, eso está bien y es normal. Lo que no está bien son cosas que sucedieron detrás de bambalinas al interior del partido. Eso no está bien porque no es parte del ADN del Verde. Ahora estamos en un nuevo momento y no vamos a seguir ahondando en las diferencias sino que queremos encontrar propósitos comunes, no solo con el partido, también con otros sectores. Dentro del Verde hay dos posturas, quienes queremos la unidad de todos los sectores alternativos y quienes quieren agruparse al rededor de la CE y esperamos ponernos de acuerdo.

¿Qué opina de Gustavo Petro?

Hay quienes no quieren enfrentarlo en una consulta porque lo creen tan fuerte que nos derrota; pero mire la incongruencia, para una segunda vuelta, creen que Gustavo Petro no puede ganar. Lo que yo estoy haciendo es una propuesta viable que permita que no haya vetos hacia Petro, que podamos participar con un nivel de competitividad. Creo que todos tenemos que ceder un poco, pasar de 16 a 2 candidaturas que es lo que yo propongo y que es muy distinto a lo que hoy tenemos.

Fotos: Hroy Chávez | Publimetro Colombia

¿Cree que este único candidato le gane al que diga Uribe?

No tengo duda. Esto no solo nos garantizaría terminar la era del uribismo en Colombia, sino ser capaces de ganar en primera vuelta. ¿Por qué tenemos qué estar divididos en primera si va a ser difícil juntarnos en segunda? Por eso mi propuesta tiene que ver con que cedamos todos, que hayan menos candidaturas y que pensemos en Colombia desde la perspectiva de cambio que requiere la ciudadanía.

¿Cuál es el peor mal de Colombia?

La clase política tradicional que se enquistó en el poder. Si no entendemos que tenemos que ganarle a esa clase política, que yo le llamo “el viejo poder”, ningún cambio trascendente podemos hacer en Colombia. Una vez los derrotemos, podremos implementar el primer gobierno de la ciudadanía. Uno abierto, dialogante, transparente. Que combata la corrupción, que se comprometa con el medio ambiente, que sea capaz de combatir las desigualdades en este país.

¿Con qué precandidato no haría alianzas?

Con los que representen al establecimiento, los mismos de siempre, el uribismo. Todos los que tengan que ver con el Centro Democrático, de los sectores retardatarios, retrógrados de Colombia. Hay como 45 candidaturas en ese sector así que dar un nombre es difícil, pero con ninguno de ellos.

¿Cómo piensa seducir el voto de la ciudadanía?

Vamos dando pasos. Antes nos conocía el 15% de los colombianos, hoy nos conoce el 21% según la última encuesta… la primera que además nos mide. Registramos entre los 10 primeros, con una intención de voto superior incluso a la de Jorge Enrique Robledo. Creemos que nuestro reto seguirnos dando a conocer.

Foto: Hroy Chávez | Publimetro Colombia

¿Cuál es su bandera de campaña?

Ser capaces de encontrar propósitos comunes. Colombia está harta de la diferenciación entre unos y otros. Necesitamos unos puntos de acuerdo, yo le llamo los ‘procomunes’ (propósitos comunes). Por ejemplo el de acabar con las inequidades en el país. El del cuidado ambiental. Mi bandera principal tiene que ser un cambio desde lo ambiental y un cambio de concepción desde la relación del ser humano con la naturaleza.