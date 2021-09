Impresionante video: intentó robarse a un bebé de los brazos de su madre

Ladrón intentó robarse a un bebé de los brazos de su madre, así quedó registrado en cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en el barrio Atahualpa de la localidad de Fontibón en Bogotá, la madre del bebé relató lo sucedido.

Ladrón intentó robarse un bebé

Un hombre que se movilizaba en moto por el barrio Atahualpa de la localidad de Fontibón intentó robarse a bebé de un año. La madre del menor afortunadamente reaccionó en ese instante e impidió que cayera al piso.

“Que por favor estén atentas con sus bebés, en cualquier momento hay personas inescrupulosas que se los quieren llevar para hacer daño”, dice la madre. Según se ve en cámaras de seguridad, el hombre minutos antes del intento de rapto estuvo recorriendo la zona para planear su fechoría y esperando el momento perfecto para atacar.

La mujer asegura que “como que venía haciéndonos el seguimiento pues al ver que en un momento yo quedé sola, pues mientras mis amigos saludaban a unas personas, aprovechó para intentar quitarme a mi hijo (…) yo sentí el jalonazo, vi cómo lo cogió del brazo y me lo jaló. Mi reacción fue botar un helado que traía en la mano y coger el niño lo más duro que pude para que no me lo quitara”.

Añade que la intención del sujeto era llevarse al bebé. “Sí porque la verdad yo no llevaba objetos, no llevaba celular, no llevaba nada. Simplemente el niño y en la otra mano el helado. Y él fue pues directamente a coger el bracito de mi bebé y lo jaló”.

Ahora los registros son analizados por las autoridades para intentar dar con la identidad del sujeto que intentó robar a este bebé de los brazos de su madre. Este es el impresionante video del momento exacto cuando el ladrón intenta quitarle un bebé de un año a su madre.