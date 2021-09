¡Exprésate en Amor y Amistad y atrévete a decirle a los que más quieres lo que sientes!

Eres de una generación que no teme decir lo que piensa a extraños, apoyas causas, creencias y luchas por los derechos de otros en digital, pero eso no siempre aplica a la hora de confesarle a una persona que te gusta o decirle algo especial a un amigo o a tu familia.

Pero no te preocupes, Bon Yurt te conoce y por eso quiere darte un ‘empujón’ con su nuevo Bon Yurt HERSHEY’S para que utilices su publicidad y dejes un mensaje a alguien, eso sí, de una forma creativa e innovadora en este mes del Amor y la Amistad, una fecha perfecta para compartir con todos aquellos por quienes sentimos algo o confesarles, por qué no, algo que no hemos sido capaces antes.

Ahora bien, ¿te imaginas ver una frase tuya en una valla, un mural o un paradero? Es muy fácil, a través de la cuenta de Instagram (@bonyurt) y utilizando el hashtag #DiloConBonYurt, podrás enviar el mensaje a tu crush, familia o amigos. No importa a quién quieras decirle lo que sientes, lo importante es que lo intentes y que el mundo entero lo sepa.

A propósito de este lanzamiento, pensó en hacerlo aún más especial e innovador; y para esto buscó a dos grandes artistas, reconocidos en Colombia por su creatividad y talento, con el fin de transformar tus declaraciones en obras de arte.

Juan sin miedo y Teck se le midieron a este reto de elegir los mensajes más interesantes y creativos para poner a volar su imaginación y transformarlos en bellas ilustraciones que, sin duda, se convertirán en la mejor expresión de Amor y Amistad que hayan recibido quienes más quieres.

No le tengas miedo a hacer cosas extremas, diferentes y deja la pena a un lado. Este se convierte en el regalo perfecto para ti, si eres de los que no se ha atrevido a ir más allá de un emoticón por WhatsApp, un like o una llamada respondiendo en las historias de Instagram del o la que te gusta.

De esta manera Bon Yurt sigue sorprendiendo a todos con la forma de contar que ahora tiene un nuevo producto, Bon Yurt HERSHEY’S Cookies and Cream, ideal para mezclarlo, quitar el hambre y entrar en un estado de felicidad. Recuerda que más que su sabor, es una experiencia única que te permitirá contar lo que sientes al mundo.