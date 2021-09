Niña de 6 años murió al caerle un muro que se desplomó desde un tercer piso. Al dueño de la edificación le habían advertido que podría pasar una tragedia.

El hecho se registró en el barrio Las Brisas, de Cartagena; en donde la niña María Alejandra Zúñiga de 6 años falleció en un centro asistencial.

Una tragedia anunciada

Dos menores de 6 y 7 años son las víctimas del desplome de la pared de una vivienda en el momento en el que caminaban hacia una tienda cercana.

Yurleidys Berrio, hermana de la niña fallecida, le contó a RCN Radio que en reiteradas oportunidades le habrían advertido al dueño del inmueble, quien construyó ese tercer piso, “que la pared se encontraba en malas condiciones y tenía que ser intervenida a antes que se desatara una tragedia”.

“La niña estaba en la tienda y de repente le cayó la pared, ella murió y su amiga se salvó, es una tragedia que lamentamos y nos tiene destrozados, se acabó con la vida de una niña inocente, un angelito que apenas estaba iniciando en el mundo de tan solo 6 años“, sostuvo la hermana de la pequeña fallecida.

La tragedia se registró el pasado martes, 7 de septiembre, y desde ese entonces la niña María Alejandra se encontraba recluida en una Clínica. Su familia esperaba un milagro, cinco días después falleció. “Los médicos dijeron que la niña estaba complicada. Que era un milagro de Dios que se salvara, nosotros teníamos esperanza“, expresó la hermana de la víctima.

La madre de la menor que resultó herida relató que su hija era la mejor amiga de María Alejandra y que ese día fueron juntas a la tienda.

“Las dos niñas estaban haciendo un mandado en la tienda. No pasaron ni cinco minutos cuando se sintió el desplome. Mari, que es la vecina, sintió el impacto y gracias a mi Dios las llevaron a la Clínica. Yo no estaba en la casa cuando me enteré ya la habían llevado“, dijo la madre a la emisora.

La comunidad le pide que las autoridades que capturen al dueño de la vivienda, quien se alejó del sector por temor a represalias. Familiares de la víctima indicaron que iniciarán acciones legales.

Niña de 6 años murió al caerle un muro que se desplomó desde un tercer piso