Este miércoles se tomaron las determinaciones para estos días en el país. Gobierno reveló fechas de próximos días sin IVA para el resto del año.

Tras una reunión entre el ministro de hacienda, José Manuel Restrepo, el director de la Dian, Lisandro Junco, comerciantes y el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal se tomaron las determinaciones.

Entonces, se definió que las fechas de días sin IVA serán los próximos 22 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre.

Fenalco también anunció que si bien estas fechas fueron definidas así, se espera que el presidente confirme estas fechas como definitivas.

Cabe mencionar que en esta discusión el Gobierno aprobó la propuesta de los comerciantes para que el primero de estos días fuera el 22 de octubre.

Lo anterior teniendo en cuenta que el comercio debe prepararse con todos los aspectos técnicos que se establecen en la Ley de Inversión Social, la nueva reforma tributaria ya sancionada.

El ministro de hacienda comentó que estas fechas se establecen “con el propósito de activar, primero el comercio. Pero cuando uno activa comercio, activa la industria y activa los servicios”.

Así es la nueva reforma tributaria

El pasado 7 de septiembre el Congreso aprobó el nuevo proyecto de ley. Muchos congresistas se quejaron de que a ‘pupitrazos’ habrían aprobado el articulado del nuevo texto. Sin embargo, lo que se conoce es que se habrían eliminado los puntos más controversiales y se habría dado más conciliación con los sectores económicos para esta reformulación. El Gobierno ahora, lanzó una propuesta con la que se busca recaudar 15,2 billones de pesos para garantizar la reactivación de la economía.

Alejandro Useche, economista de la Universidad del Rosario y docente de la Escuela de Administración de esta misma institución, analizó la nueva reforma, o reforma tributaria 2.0, para los lectores de Publimetro Colombia.

Useche explica que esta nueva reforma retira articulos que impactan el bolsillo de los colombianos de clase media y baja y enfatiza en la contribución de las empresas en el país. Esto ha permitido, según comenta Useche, que esta reforma sea mejor acogida, tanto en la clase política como en el resto de la sociedad colombiana.

Además, Useche explica que esta nueva medida apuntaría a recoger la mitad de impuestos que proponía la reforma de Carrasquilla. Por esto, se estima que, naturalmente, la reforma afectaría al bolsillo de la economía del país, pero lo haría por lo menos la mitad de lo que inicialmente apuntaba.

Con este nuevo texto, Restrepo habría cumplido su promesa de no tocar a las personas naturales en Colombia, es decir, no aumenta la tarifa del impuesto a la renta. En este mismo sentido, la reforma no aumenta impuestos para productos incluso de primera necesidad.

Entonces, esta nueva medida instaura que el 60% de dinero que se debe recaudar con la reforma, provenga del bolsillo de las empresas. Y el 40% restante provendría del recorte del gasto público, austeridad y lucha contra la evasión de impuestos.

Useche comenta que la austeridad planteada por el Estado sería positiva. Esto pues “estamos acostumbrados en Colombia a que haya una y otra y otra reforma tributaria. Pero casi nunca van acompañadas de planes de austeridad, de una reflexión del sector público y cómo ellos reducen sus gastos”.

Afortunadamente, para el economista y profesor, esta nueva reforma no afecta al bolsillo de los contribuyentes como personas naturales, ya que en medio de esta crisis económica una medida así sería muy delicada.

Por este mismo camino, al nuevo proyecto aprobado se le abona el hecho de que le apunte a sostener programas de apoyo social como Ingreso Solidario y Matrícula Cero.