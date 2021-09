Cali será pionera en atención al consumo de sustancias psicoactivas

Según la OMS, las Sustancias Psicoactivas (SPA) “es toda sustancia que introducida al organismo por cualquier vía de administración; produce una alteración, de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central, y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”.

Debido a esto, el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, ilícitas o lícitas, es un asunto de salud pública y bienestar de la comunidad. En Cali este no es un tema menor. Por eso la ciudad se proyecta como la pionera en este campo al impulsar su primer centro atención del consumo de sustancias psicoactivas.

Por lo anterior, hablamos con Andrés, un joven caleño quien tuvo uso problemático de sustancias psicoactivas y hoy ve con buenos ojos la iniciativa. Su historia es similar a la de muchos jóvenes que hoy en las calles se introducen en este mundo en busca de placer.

“Yo empecé parchando con unos parceros en el humedal del barrio El Limonar. Un día alguien trajo un baretico y empezamos a fumar marihuana de manera recreativa. Llegábamos, hablábamos pendejadas y prendíamos, en un principio suave, hasta que probamos más. Un extraño llegó ofreciendo polvos mágicos (perico) y le dimos la oportunidad. Primero olíamos de a una rayita pero uno no se da cuenta que es adicto hasta que no comete locuras por conseguir más. Llegó el día que cuando se acababa y queríamos otro poquito, primero le pedíamos a la gente que pasaba con sus perros. Como nadie colaboraba, entonces tocaba meter presión, la primera vez que robé para consumir fue a un viejito que pasaba a las 10:00 p.m. solo. Ahora que me alejé de ese mundo me doy cuenta que estuvo mal, pero uno en el momento no piensa nada sino en meter más”.

Fotos: Publimetro Colombia

Acompañamiento para superar la adicción

Con el anuncio del nuevo centro para la atención del consumo de sustancias psicoactivas en Cali, Andrés se mostró positivo. “Yo me salí de eso porque mi mamá se dio cuenta y en vez de rechazarme me apoyó para dejar de consumir. Pero eso queda mucho pelado en la calle que no le interesa a nadie y viven enganchados hasta que un día les meten su tiro; ya sea por estar con malas compañías o cometiendo un hurto para continuar soplando. Este tipo de acompañamientos por parte de la administración son clave para superar la adicción”.

Y es que según datos del Informe SPA II Trimestre 2021, en el periodo comprendido entre la semana 1 y 26 de 2021 fueron reportados a través de los Registros Individuales de Prestación de Servicios, 2.373 consultas relacionadas con consumo de Sustancias Psicoactivas y 1.291 casos con consumo problemáticos de SPA. Lo preocupante es que la cifra de nuevos consumidores va en aumento y lo peor, en edades más tempranas.

Por lo anterior, hablamos con el alcalde Jorge Iván Ospina quien se refirió a la importancia de este centro para la atención del consumo de sustancias psicoactivas. “Si existe un problema que nos preocupa como gobierno, es la gran cantidad de personas que caen en adicción a psicoactivos en nuestro territorio. El consumo problemático de alucinógenos es un tema realmente delicado y estratégico. Poderlo intervenir, forma parte de nuestro plan de gobierno y de una respuesta en el marco del estallido social que hemos tenido. Para poder adelantar el manejo de psicoactivos, debemos entender que se trata de un problema de salud pública. Para atender un tema de salud pública, se tienen que adelantar de forma extramural en los territorios, pero también se debe tener un centro especializado para poder manejar los casos más graves de adicción”.

Fotos: Publimetro Colombia

Cali pionera en manejo de sustancias psicoactivas

El alcalde de Cali resaltó la importancia de este proyecto al señalar que es único en Colombia. “Ese centro para el manejo de psicoactivos será único en el país y nos costará 35.000 millones de pesos. Lo constituiremos entrelazado con una política pública de salud mental y con una acción barrial efectiva para manejar al farmacodependiente en su entorno de barrio”.

Según Ospina, la infraestructura se constituirá en dos predios que están valorando. Uno es el hospital Cañaveralejo y el otro podría ser en un predio que sea cedido por el Gobierno Nacional. “Esto tendrá psiquiatras, psicólogos, terapia laboral, psicoterapia, ludoterapia; para que en ese marco de casa de reposo, se puedan hacer las acentuaciones que necesita una persona adicta a las drogas. La política está cursando en el Concejo de Cali y seguramente se dará el segundo debate en una o dos semanas. Para el 2023 nosotros tendremos la infraestructura construida pero el proceso de implementación de la política a partir de este último trimestre del 2021. Está en desarrollo”, dijo el mandatario.

Cierra diciendo que “Colombia ha sido irresponsable en el tratamiento al farmacodependiente. Por fortuna, el tratamiento médico al adicto a las drogas está ubicado en las tarifas de la seguridad social. Por tanto la EPS pueden pagar por cada caso, porque se trata de una enfermedad que debe ser rehabilitada. Eso aseguraría la sostenibilidad de nuestro centro especializado”.

“Yo estoy de acuerdo en que debe regularse el consumo lúdico de marihuana para tratar de quitarle el negocio a los que hoy se lucran de la ilegalidad que existe” Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali