Impresionante video: estudiantes se salvaron de caer al vacío en una chiva

Estudiantes se salvaron de caer al vacío en una chiva, así quedó registrado en video minutos después del accidente.

Lo anterior, ocurrió cuando transportaba a 15 estudiantes de la institución educativa San Miguel de Avirama en Páez, Cauca.

Chiva por poco cae al vacío

15 menores de edad se salvaron de morir luego de que la chiva en la que se transportaban, se quedara sin frenos y por poco cayera a un abismo. El hecho se registró en Páez, Cauca y ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.

Por fortuna, el accidente no pasó de un susto y todos los ocupantes del vehículo resultaron ilesos. Al parecer, todo se trató de un percance debido a fallas mecánicas en el automotor cuando se precipitó cuesta abajo y por poco cae por un barranco. La chiva logró detener su marcha gracias a un muro de concreto que permitió que la carrocería quedara incrustada evitando una tragedia mayor.

Un testigo de la zona le dijo a Blu Radio que “yo escuché el estruendo y salimos a ver lo que había pasado, vimos como los niños iban saliendo asustados y los ayudamos a bajar pero damos gracias a Dios que el bus no se fue para el abismo sino hubiera sido una verdadera tragedia, pobre los niños, no me imagino el susto”.

Este hecho que dejó conmocionados tanto a los pasajeros como a las personas que presenciaron el hecho, se presentó en el barrio San Fernando. En el punto conocido como El Mirador, en pleno casco urbano de esta municipalidad. Según informaron las autoridades, los menores eran transportados hasta un punto que se conoce como ‘El Cañón’ donde residen. Ya se adelantan las investigaciones para establecer las causa reales que puso en riesgo la vida de estos menores. Hasta ahora la hipótesis es la pérdida de frenos que llevó a que el conductor no pudiese maniobrar la chiva.