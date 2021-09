Así fue como siete niños recibieron la primera dosis de una vacuna incorrecta

Los menores de 15 años en Colombia solo están autorizados para recibir Pfizer. Siete niños recibieron la primera dosis de una vacuna incorrecta.

El hecho ocurrió en una IPS de Pereira, donde le pusieron Sinovac a los menores en ves de la Pfizer.

Y aunque inicialmente se dijo que los monitorean, lo cierto es que los están buscando para saber si presentaron reacciones por la vacuna.

Javier Darío Marulanda, secretario de Salud de Risaralda, aseguró que se trató de un error humano.

“Es una IPS vacunadora y estamos haciendo la investigación de este error programático. Estamos en la tarea de buscar a los niños”, dijo.

Y agregó que “la IPS se encuentra en observación y su línea de vacunación se encuentra en observación”.

En días pasados el funcionario aseguró:

“Se reportó al Ministerio y se está haciendo seguimiento. Son múltiples los casos que han ocurrido en el país que es predilección poner una vacuna pero han puesto otra en un grupo. No es que les vaya a causar problema, no es que no les vaya a servir, sino que era mejor haberles puesto Pfizer que Sinovac”.

Según las recomendaciones del Ministerio de Salud, ahora deben esperar un tiempo para que se les pueda aplicar el biológico de Pfizer.