Conozca por qué protestan los recicladores afuera de la Superintendencia de Servicios Públicos

Algunas personas denuncian que no han podido salir de las instalaciones por la invasión de las entradas de la entidad. Recicladores protestan afuera de la Superintendencia de Servicios Público.

Se estima que más de 1.000 personas se aglomeraron a la entrada de la Superintendencia de Servicios Públicos en Bogotá este lunes.

Los manifestantes, de la comunidad recicladora, alegan que necesitan que no les aplacen más los pagos.

Además, las personas que protestan alegan que con el mecanismo de reversión no les estarían pagando lo que realmente corresponde.

Actualmente, se conoce que la manifestación tiene bloqueada la autopista norte en ambos sentidos a la altura de la Calle 82.

Uno de los representantes de la manifestación comenta que exigen que no se implemente el decreto de aplazamiento. “Nos detienen las toneladas que le subimos a nuestros recuperadores porque ellos dicen que no son verídicas. Les hemos demostrado con rutas y macrorutas y no lo validan”.

Por esto, los recicladores y sus familias se estarían viendo afectados por esta medida que pretendería implementar Superservicios.

El representante de los recicladores comentó que estarán en el sector manifestándose hasta que la Superintendencia se pronuncie.

Además, han comentado que ya han tenido diálogos con la Defensoría del Pueblo. Agregaron que la manifestación la levantarán con un acuerdo formalizado y esperando que les cumplan lo prometido.

#Video A esta hora se registran bloqueos en la Autopista Norte con calle 82 en Bogotá.



Recicladores siguen protestando para exigir que se tumbe la resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos, sobre aplazamientos para el pago de la tarifa por toneladas

Por otro lado, varios funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos han manifestado que no han podido salir del edificio, pues tienen bloqueadas las entradas.

Incluso, en videos en redes sociales ya han registrado que varios funcionarios han tenido que arriesgar su vida pasando al edificio contiguo por el techo para poder salir.

Lo que denuncian es que los funcionarios de la entidad no han podido evacuar la zona debido a que los manifestantes habrían bloqueado totalmente las entradas.

“Así arriesgan sus vidas trabajadores de la ⁦@Superservicios⁩ en Bogotá al tratar d salir del edificio, ante la protesta de decenas de recicladores que piden a claridad a la entidad para q les paguen su sueldo. Los manifestantes taponaron las entradas del edificio.”, escribió la periodista y presentadora Yanelda Jaimes en su cuenta de Twitter.

"Así arriesgan sus vidas trabajadores de la ⁦@Superservicios⁩ en Bogotá al tratar d salir del edificio, ante la protesta de decenas de recicladores que piden a claridad a la entidad para q les paguen su sueldo. Los manifestantes taponaron las entradas del edificio.", escribió la periodista y presentadora Yanelda Jaimes en su cuenta de Twitter.

