La reforma que pretendía ser aprobada por el exministro Alberto Carrasquilla incluía varios impactos que preocuparon a estas clases sociales. Conozca cuánto afectaría bolsillos de clase media y baja la nueva reforma tributaria.

La nueva ‘Ley de Inversión Social’ ya fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 7 de septiembre.

Ahora, este martes 14 de septiembre se espera que el presidente Iván Duque sancione la ley y con esto comenzaría a aplicarse.

Publimetro habló con el experto economista Alejandro Useche, docente de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, quién explicó las diferentes afectaciones.

Según Useche, la reforma tocaría más el bolsillo empresarial del país que el de las personas naturales.

Esta nueva reforma retira artículos que impactan el bolsillo de los colombianos de clase media y baja. En cambio, enfatiza en la contribución económica de las empresas en el país. Esto ha permitido, según comenta Useche, que esta reforma sea mejor acogida, tanto en la clase política como en el resto de la sociedad colombiana.

Con este nuevo texto, Restrepo habría cumplido su promesa de no tocar a las personas naturales en Colombia. Es decir, no aumenta la tarifa del impuesto a la renta. En este mismo sentido, la reforma no incrementa impuestos para productos incluso de primera necesidad.

Entonces, esta nueva medida instaura que el 60% de dinero que se debe recaudar con la reforma, provenga del bolsillo de las empresas. Y el 40% restante provendría del recorte del gasto público, austeridad y lucha contra la evasión de impuestos.

Afortunadamente, para el economista y profesor, esta nueva reforma no afecta al bolsillo de los contribuyentes como personas naturales. Esto ya que en medio de esta crisis económica una medida así sería muy delicada.

Por este mismo camino, al nuevo proyecto aprobado se le abona el hecho de que le apunte a sostener programas de apoyo social como Ingreso Solidario y Matrícula Cero.

Lo que sí es cierto es que a pesar de no ser perfecta, esta nueva reforma apunta a medidas menos controversiales, como el hecho de que se reduzcan gastos administrativos del Estado, como viáticos, papelería, planes móviles, etc.

Además, un aspecto que se ha resaltado es el de ofrecer alivios económicos para quienes deben multas de tránsito, lo que da un respiro para quienes no pudieron pagar el año pasado por el impacto económico de la pandemia.

Se espera, entonces, que la nueva ley cumpla el propósito que el ministro de hacienda, José Restrepo, auguró para el país: “Entregar un país más estable y con una visión más próspera para el mediano plazo”.

