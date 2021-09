Instagram no quiere a Matador, censuró varias de sus caricaturas, así lo denunció el en su perfil esta tarde.

El caricaturista al parecer, violó las normas de la comunidad y le enviaron una alerta para que no siga cometiendo las infracciones.

Instagram Vs. Matador

Instagram es una red social reconocida por ser poco amigable con el contenido que no se ajusta a sus normas de comunidad. En el caso de Matador, al parecer, habría violado las normas al publicar dos caricaturas en esta red. Según los pantallazos que le mandó Instagram, la plataforma decidió unilateralmente borrar dos de sus dibujos.

El primer dibujo, hace referencia a un narcotraficante parado sobre varios envueltos de lo que se presume, es droga. Sobre esta imagen, la infracción que le enviaron dice “se eliminó tu publicación por incluir violencia u organizaciones peligrosas”. En el segundo dibujo, la imagen incluye a dos policías. Para esta publicación, Instagram dice que “se eliminó tu publicación por incluir violencia”.

Por lo anterior, el caricaturista escribió en esta red social un mensaje con el que dice que la caricatura es una expresión de libertad. “Bueno chicos, si no me vuelven a ver por aquí, fue un placer haber compartido mis caricaturas con todos ustedes. Gracias al inmenso cariño, incluso de mis amados haters. Al parecer a la gente de ⁦‪⁦‪⁦‪@InstagramES‬⁩ no les gustó mi cambio de look o el algoritmo no tiene mucho sentido del humor y quieren eliminar mi cuenta. La caricatura es una expresión de libertad”.

Finalmente, Instagram le puso un ultimátum a Matador diciéndole que “es posible que se elimine tu cuenta”. El mensaje dice que “algunas de tus publicaciones anteriores infringieron nuestras normas comunitarias. Si vuelves a publicar un contenido que infrinja nuestras normas, es posible que se elimine tu cuenta, incluidas tus publicaciones, archivo, mensajes y seguidores”. Esta es la publicación donde el dibujante hace la denuncia sobre la censura sufrida en Instagram.