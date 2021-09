Buscan cuerpo de joven que habría acabado con su vida en el Lago Calima, así lo informaron las autoridades en las últimas horas.

Lo anterior, después de que Juan Felipe Bedoya Trejos, de 26 años, llamara a familia y amigos para contarles lo que iba a hacer.

Buscan cuerpo de joven en el Lago Calima

Lo Bomberos buscan el cuerpo de un joven que habría decidido terminar con su vida en el Lago Calima, en Calima Darién, cerca a la ciudad de Cali. Así lo informaron las autoridades en las últimas horas. Se trata de Juan Felipe Bedoya Trejos de 26 años oriundo de la ciudad de Pereira quien se habría suicidado lanzándose desde un muro a una parte del Lago Calima. Este, tiene una profundidad de aproximadamente 120 metros.

Las autoridades se enteraron del caso ya que, antes de lanzarse, el hombre habría llamado a su familia y amigos para contarles lo que estaba a punto de hacer. Desde la desaparición, el cuerpo de Bomberos del lugar inició un operativo de búsqueda dado que es de difícil acceso y por su profundidad, se requiere buzo y equipo especial.

Por el momento no se tiene más información sobre el caso y se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido. Esta es la publicación que es viral en redes sociales donde se puede ver a los organismos de socorro intentando hallar el cuerpo del joven.

#ATENCIÓN A esta hora Bomberos y Defensa Civil buscan cuerpo de un hombre que presuntamente se había suicidado ahogándose en el Lago Calima. #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/sTUGYUOdqA — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) September 8, 2021

¿Qué hacer si siente que no hay salida a sus problemas? ¿Cómo evitar un intento de suicidio? Queremos compartirle varias cosas que quizás le ayuden para afrontar este momento.

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consulte sus síntomas con su médico o con un psicólogo.

Recuerde también que el Ministerio de Salud dispuso de algunas líneas de atención telefónica para prevención del suicidio en Colombia. Puede consultarlas haciendo clic aquí.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza y enojo, entre otras emociones, y hacen creer que no se puede volver a ser feliz. Busque ayuda para afrontar esta situación transitoria que sí se puede superar por más difícil que parezca.

Hablar sobre lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas: exteriorizar lo que sentimos nos hace sentir mejor.

¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, algunas se encuentran en nuestro círculo cercano, pero otras están disponibles a cualquier ciudadano.

Entre el primer grupo podemos encontrar apoyo en los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza. En el segundo incluimos a las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitaria, y a los líderes espirituales, entre otras alternativas.

Signos de alarma de conducta suicida:

Esté atento si observa alguno de los siguientes comportamientos en una persona.