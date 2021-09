¿Qué compromisos adquirió la Alcaldía de Cali con la Primera Línea? Esa es la pregunta que se hacen varios concejales de la ciudad.

Lo anterior, después de bloqueos presentados en Puerto Rellena, donde los manifestantes denunciaron incumplimiento en las promesas.

Primera Línea bloquea Puerto Rellena

Varios manifestantes e integrantes de la Primera Línea se tomaron de nuevo el cruce en la avenida principal de Puerto Rellena el pasado domingo y lunes. Según expresaban, estaban allí porque la Alcaldía de Cali les había incumplido con los acuerdos pactados. Dichos acuerdos, fueron negociados en medio del Paro Nacional con el ánimo de desbloquear pacíficamente varios puntos de la ciudad. Sin embargo, los concejales dicen desconocer dichos compromisos, además, pide al alcalde Jorge Iván Ospina hacer públicas las solicitudes de los manifestantes.

El concejal Roberto Ortiz fue una de las voces que le pidió claridad al Alcalde de Cali sobre los compromisos adquiridos con la Primera Línea. Según dice, “allí estaban diciendo que no se estaban cumpliendo los acuerdos. Entonces me pregunto, cuáles acuerdos, que no conocemos. Solamente los tiene el señor alcalde en su cabeza y muy posiblemente sus amigos más cercanos. Que le diga a los caleños, que le diga a los concejales, que nos informen a qué acuerdos han llegado y por qué estás personas están alegando según medios que hay incumplimiento. Esto nos llevaría nuevamente a que la ciudad sea bloqueada”. Este es el video publicado por el concejal en sus redes sociales en el que hace el llamado.

Si el alcalde Ospina hizo acuerdos, los caleños los ignoramos, lo de ayer en Puerto Rellena pidiendo el cumplimiento de estos es una alerta, no podemos volver a vivir ese caos que dejó la ciudad destruida.

Diálogo debe mantenerse, como también la autoridad para mantener el orden. pic.twitter.com/5uqrqd7UPI — Roberto Ortiz (@robertoortizu) September 6, 2021

A esta petición se unió la concejal Diana Rojas. Ella dice que “es el Alcalde quien nos tiene que contar a qué acuerdos llegó y bajo qué condiciones negoció con las ‘Primeras Líneas’. Hay una línea muy clara entre el diálogo y la instrumentalización de la violencia, cómo decirle a los jóvenes que estudien y trabajen honestamente, cuando se pretende contratar por debajo de cuerda a quienes han liderado el caos en la ciudad”.

No podemos aceptar más bloqueos ni hechos que pongan en riesgo la estabilidad de la ciudad. @JorgeIvanOspina necesitamos saber cuáles fueron sus promesas a la Primera Línea y por qué hoy le reclaman en las calles su supuesto incumplimiento. pic.twitter.com/wveVmyp7Ry — Diana Carolina Rojas (@DianaRojasCali) September 6, 2021

Juan Martín Bravo también se mostró preocupado por dichos acuerdos. “Un número de manifestantes dice que la Alcaldía les ha incumplido parte de los acuerdos a los que llegaron y desde el Concejo los desconocemos, no sabemos cuánto le van a costar al Municipio o qué va a pasar si los incumplen”, dice Bravo. El concejal conservador añade que “hoy es Puerto Rellena y mañana puede ser otro lugar, es importante que la Secretaría de Participación Ciudadana le diga a la ciudadanía cuáles son los compromisos asumidos, no se le puede esconder más a los caleños lo que pasó con la ‘Primera Línea’, es urgente saber qué pasó”.