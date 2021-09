Nueve horas ya completa el debate quien pretende la discusión del documento de la nueva reforma. Fue aprobada la reforma tributaria por el Senado: Cámara sigue en plenaria.

Después de las nueve horas que duró el debate en Senado, la nueva reforma tributaria ya fue aprobada por el Senado.

Cabe mencionar que la iniciativa tiene mensaje de urgencia y busca el recaudo de más de 15.2 billones de pesos.

En este mismo sentido, el debate en la Cámara de Representantes aún continúa. En esta instancia aún quedan por aprobarse 11 artículos del texto.

Entre los artículos ya aprobados están el 21, que hace referencia a la ampliación del subsidio a la nómina. Además, está el 43, que ofrece un incentivo tributario para las empresas que promueven la economía naranja.

Por su parte, varios personajes de la instancia legislativa han manifestado sus voces en contra.

Por ejemplo, la representante a la Cámara, Maria José Pizarro, comentó que esta reforma golpea a las clases bajas y medias. “Todo para los ricos y para la gente de común, solo chichiguas”, dijo la representante.

Además, la representante alega que esta reforma tributaria no tiene ni un artículo con enfoque de género. Y en este mismo sentido, también alegó que la matrícula cero que se incluye en el proyecto no es una matrícula que vaya a perdurar. Por ende, esta no le ofrecería garantías a los jóvenes que anhelan entrar a la educación pública.

¡Se los digo de frente! El debate de esta #ReformaTributaria es un chiste y una burla para el país. Todo para los ricos y para la gente del común, solo las chichiguas. pic.twitter.com/DLLfoMLXY0 — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 7, 2021

Por su parte, el senador Gustavo Petro comentó que “decidieron con la clase media y la pequeña y mediana empresa privada financiar la compra de votos del año entrante”.

Además, ya han mencionado que a la instancia no le han dado mucho tiempo para analizar el nuevo texto.

Representantes como Inti Asprilla declararon que el Gobierno quiere aprobar con muy poco tiempo la nueva reforma.

“Para la reforma tributaria dan menos de 24 horas para analizarla. Lentos para unas cosas apresurados para otras. Cual será el Afán por pupitrear la reforma?”, dijo.