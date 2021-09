Restricciones para los que no estén vacunados cuando se normalice la entrega de dosis. Así sucedería en Medellín, según el anuncio de la Alcaldía.

Al parecer se planea replicar las mismas medidas que se aplicaron durante los eventos de la Feria de Flores. Sin embargo, por ahora no se podrá porque no hay suficientes vacunas.

Medidas para los no vacunados

Durante los eventos de la Feria de Flores como conciertos y el mismo Desfile de Silleteros, la Alcaldía de Medellín aplicó la restricción del ingreso a las personas mayores de 40 años que no se hubieran completado o al menos iniciado con la primera dosis.

Según Blu Radio, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, celebró la creación del certificado de vacunación digital. Además, dijo que es una herramienta adicional a las que se utilizaron en la Feria de Flores.

Actualmente de los cerca de 100 puestos de vacunación con los que se contaba en la ciudad, solo funcionan entre 13 y 15 por la falta de dosis.

“Vamos a reactivar estas restricciones cuando tengamos dosis. Hoy lamentablemente no tenemos suficientes dosis para poder tomar esa medida. Creemos que es importante que las personas que no están vacunadas no deberían estar en los eventos públicos, que deberían mejor verlos a través de televisión y tener eventualmente algunas restricciones para su ingreso a bares y discotecas”, agregó el mandatario.

