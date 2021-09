Inseguridad en Cali, ¿percepción o realidad?

Publimetro habló con 3 personas que fueron víctimas de robo este año, el concejal conservador Juan Martín Bravo y el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler; para entender desde todas las perspectivas esta problemática de inseguridad.

3 víctimas de robo hablan

El primer caso es el de José Luis, su robo ocurrió al frente de la iglesia Las Vallas. “Allí me robaron 3 hombres, cada uno en una moto, cada uno con un revolver diferente, me raponearon todo. No me dieron tiempo de pensar nada. Segundos después de que me robaron pasó la Policía pero pues ellos nunca se dan cuenta de nada. El denuncio lo puse en internet pero eso y nada es lo mismo porque nunca me llamaron. Nunca me dijeron si aparecieron mis documentos, nada. Difícil la inseguridad”.

Igual le pasó a Andrés. Dice que venía de estudiar en la moto y sacó el celular para decirle a su mamá que iba camino a su casa. “Venía por los lados de Calipso en mi moto y llamando a mi mamá me salieron dos tipos también en moto. Frenaron a mi lado, uno de ellos estaba armado y me pidió que les pasara el teléfono, la plata y el bolso. No puse denuncia porque aquí no pasa nada con eso, lo que hice fue reportar mi teléfono y ya. Tremenda la inseguridad”.

Esteban nos cuenta que estaba trabajando entregando SIM Cards de una empresa de telefonía enviado por el Ministerio de las TIC para personas de bajos recursos. “Yo me encontraba entregando la última SIM Card que me tocaba entregar en el barrio Las Orquídeas, en el Distrito de Agua Blanca. Salí del domicilio, me monté a la moto y me abordaron dos personas. Me sacaron un revolver, me robaron el celular y se me llevaron las llaves de la moto. Hice la denuncia en el CAI y también por la página de la Policía. Mucha inseguridad”.

Inseguridad en Cali es difícil

El concejal Juan Martín Bravo dice que esto no se trata de percepción, sino de realidad. “Si uno hace comparativos del año anterior, del 2020 al 2021, vienen creciendo los hurtos y los homicidios. Si bien, tenemos el Paro Nacional que disparó las cifras de homicidios, no podemos seguir desconociendo esas realidades. Yo considero que el secretario nuevo ha hecho un excelente papel, quizás mejor de lo que me esperaba y viene realizando una tarea muy importante; pero la realidad es que esta se volvió una Ciudad Gótica, una ciudad donde reina la inseguridad y los bandidos”.

Añade que “infortunadamente esta es una ciudad que solamente tiene un presupuesto de $80 mil millones para combatir todas las problemáticas que tenemos. Microtráfico, narcotráfico, bandas, etc. Tenemos temas complejos como el migratorio, van 10.000 hurtos a julio en cifras oficiales sin tener en cuenta el subregistro porque la gente no denuncia. Al 29 de agosto iban 846 homicidios en el 2021. A todo eso se suma la tasa de desempleo de 20,8% al cierre de julio y tenemos por venir diciembre, que es el mes más violento en Cali“.

Una problemática compleja

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler Parra, nos expuso el agitado contexto en el que sucede todo. Soler dice que “hay un antes y un después de la pandemia, esta afectó dos cosas. Primero la parte emocional, después de 40 años de conflicto teníamos una manera violenta de resolver las cosas. Segundo el desempleo, Cali cerró el 40% de sus pequeñas y medianas industrias. Rodrigo Guerrero publicó que cuando él era alcalde 100.000 personas de 2’500.000 se iban a dormir con una comida en el día; pero ahora, él analizaba que ahora 1’000.000 se iban a dormir con una comida. Esto es un grave problema social que no se toca”.

Añade que “todo esto disparó mil cosas ilegales, entre ellos el hurto, el microtráfico, el narcotráfico, entre otras. Claro que el hurto es lo que más impacta en la percepción, pero el problema es más grande. Lo primero a lo que nos dedicamos después de desbloquear la ciudad, fue el homicidio junto a CTI, Fiscalía y Policía, dividiendo la ciudad en dos COPER con dos coroneles al mando. Esto, teniendo 16 CAI menos que fueron destruidos, dos megaestaciones de Policía quemadas y 177 cámaras vandalizadas. Es la tormenta perfecta”.

“Las cámaras que estaban sobre las plazas de vicio y sobre las fronteras invisibles fueron dañadas. Estas son estructuras que quieren apoderarse de Cali y oficinas criminales que quieren ampliar su portafolio y que no les interesaba que los grabemos. Se repararon 16 CAI móviles para estar en los barrios y hoy recuperamos la presencia en territorio”, complementa Soler.

Señala que “en la estrategia general tenemos un problema con cárceles y carceletas pues no hay una política criminal clara. Policía captura, Fiscalía judicializa, y luego se caen entre 20% y 30% de los procesos frente a un juez. El otro 70% que queda detenido no es recibido en las cárceles porque hay un sobrecupo de 150%, es decir, hay espacio para 2.000 y hay 6.000 reclusos; por esto, los mandan para las estaciones de Policía. Hoy Cali tiene 1.800 detenidos en estaciones custodiados por 500 policías que podrían estar en las calles atendiendo seguridad ciudadana”.

Para solucionar este problema, están trabajando con el Gobierno Nacional en una noticia que se dará en próximos días y que le corresponde revelarla al alcalde Jorge Iván Ospina. Por otra parte, dice que la seguridad es un tema integral que debe abordarse desde todos los ángulos sociales, cultura, educación, desarrollo, no solo de la pena pues el fin de esta es la resocialización y la mayoría de los reclusos al salir reinciden. Por todo lo anterior, dice que están trabajando duro triplicando los recursos para inversión en seguridad y redoblado esfuerzos institucionales.