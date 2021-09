Comenzaron las curiosidades en esta carrera por las elecciones a la presidencia. John Hitler Delgado, un nuevo candidato a la presidencia de Colombia

Esta vez un colombiano llamado John Hitler Delgado Salazar se lanzó a la Presidencia de la República.

En su hoja de vida se detalla que nació en 1981 en el departamento de Arauca; no tiene un trabajo formal y vive en arriendo con su esposa y sus tres hijas.

Se ha desempeñado en diferentes empleos como escolta en la UNP, guía canino, taxista en Pamplona, Norte de Santander, vendedor de pescado y de limones.

Su amor por la política nació cuando estudió hasta tercer semestre de derecho, pero no pudo continuar por falta de recursos.

Actualmente trabaja como mecánico informal de motos en Arauca y es precandidato a la presidencia de Colombia.

Este candidato ha llamado la atención por su segundo y polémico nombre ‘Hitler’.

Al respecto manifiesta que ya no le incomoda que lo llamen así; según contó a La Silla Vacía.

Allí compartió que su particular segundo nombre proviene de su padre, quien era militar y sentía simpatía por los temas de la Segunda Guerra Mundial e incluso pensó en llamarlo también Adolfo.

Según reportó el medio, para aparecer en el tarjetón del 2022, John Hitler debe recoger cerca de 580 mil firmas antes del 17 de diciembre.

Una tarea que puede costar alrededor de 500 millones de pesos, por ello comenzó una campaña que contará con el aporte de sus familiares y amigos.

En ese sentido, se inscribió ante la Registraduría con su movimiento llamado ‘Movimiento Democrático Independiente, Modic’.

“Estar en un partido es estar sometido a los gamonales y caciques”, le dijo Delgado a La Silla.

También propone una reforma a la Constitución del 91, de la que dice “es muy guerrillera”.

“Vengo de abajo, de a pie, al igual que todos le he puesto el pecho a las situaciones, y precisamente ante esa inconformidad hice un análisis político. Desde la elección de Uribe Vélez, de más o menos 40 millones de colombianos, solo la mitad vota. Por eso no se puede decir que el país está polarizado entre los 8 millones que dice tener Petro y los 10 millones de Duque y Uribe. Yo quiero llegar al resto que no votan porque no se sienten representados”, concluyó.