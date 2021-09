“Hace dos horas me pedías que nos sentáramos a conversar y ahora me atacas”: Fajardo a Barreras

En redes sociales los dos candidatos presidenciales protagonizaron una discusión. Le contamos de la pelea entre Sergio Fajardo y Roy Barreras en Twitter.

Inicialmente la discusión empezó con una invitación de Barreras a Fajardo. El senador le pidió al exalcalde que hablaran y llegaran a un acuerdo, ya que son más los puntos que los unen.

Le recordó que él también es opositor del Gobierno y que sueña con una gran coalición de la centro-izquierda para las elecciones de marzo.

Nos unen muchas cosas: Defendemos la Paz,la solución dialogada a los conflictos,la vida,la biodiversidad amenazada por una economía depredadora, queremos vida digna para cada colombiano y colombiana y un Estado que la garantice sin clanes corruptos . Qué opina @sergio_fajardo ? — Roy Barreras (@RoyBarreras) September 2, 2021

Pelea entre Sergio Fajardo y Roy Barreras en Twitter

Fajardo le respondió a Barreras que los podían unir varios temas, pero los dividía la forma de hacer política.

“Son los medios los que justifican el fin. No todo vale”, le dijo.

Nos unen unos temas pero nos separan y tenemos una gran discrepancia acerca de las formas y los principios de cómo entender y hacer política. Son los medios los que justifican el fin. No todo vale. https://t.co/CznMMifJuR — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) September 2, 2021

Entonces, Barreras le contestó y le dio la razón. Pero en su respuesta le sacó varios temas en cara.

“De acuerdo, no todo vale. No vale la legitimación del narcotráfico, ni los ojos cerrados frente al paramilitarismo y menos las complicidades, ni la tibieza frente al cambio real, ni la corrupción, sobre todo la megacorrupción disfrazada de megaproyectos. Me quedo con lo bueno suyo”.

De acuerdo,no todo vale. No vale la legitimación del narcotráfico, ni los ojos cerrados frente al paramilitarismo y menos las complicidades,ni la tibieza frente al cambio real,ni la corrupción, sobretodo la megacorrupción disfrazada de megaproyectos. Me quedo con lo bueno suyo. https://t.co/JHlJU615Qb — Roy Barreras (@RoyBarreras) September 2, 2021

Y, para cerrar con broche, Fajardo volvió a responder. Esta vez, un poco confundido.

“Roy, pero hace dos horas me pedías que nos sentáramos a conversar y ahora me atacas con mentiras”, le respondió.